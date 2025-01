Papież: bezpieczeństwo to niewidzialne dobro, doceniane gdy go brak

O tym, że bezpieczeństwo jest „niewidzialnym dobrem”, które buduje się poprzez nieustanne wysiłki i czujność, ale też o znaczeniu przejścia przez Drzwi Święte w Roku Jubileuszowym, mówił Papież Franciszek podczas dorocznego spotkania z personelem Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego „Vaticano”.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Ojciec Święty przyjął na dorocznej audiencji kierownictwo i personel Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego „Vaticano”, dbających o bezpieczeństwo turystów i pielgrzymów w pobliżu Watykanu i czuwających nad Papieżem, podczas jego wizyt na terenie Włoch. Spotkanie było okazją do wyrażenia wdzięczności za ich służbę i podzielenia się przemyśleniami, dotyczącymi m.in. trwającego Roku Świętego.

Przejście przez Drzwi Święte „to nie magia”

Nawiązując do trwających jubileuszowych obchodów, Papież zachęcił policjantów do przejścia przez Drzwi Święte, otwarte w czterech bazylikach większych Rzymu.

„Przejście przez Drzwi Święte nie jest aktem magicznym – nie, nie jest – to symbol, symbol chrześcijański – wyjaśniał – To znak wyrażający pragnienie rozpoczęcia od nowa, a to jest piękna mądrość: zaczynać na nowo, każdego dnia zaczynać na nowo. Zawsze iść krok naprzód. Pragnienie odnowy lub, co lepsze, pozwolenia, by to Bóg nas odnowił.” Papież zachęcił do tego gestu także tych, którzy „nie uznają, że mają dar wiary”, aby w ten sposób uczynić krok naprzód i przeżyć moment osobistej refleksji.

Bezpieczeństwo – niewidzialnym dobrem

Następnie Franciszek podziękował funkcjonariuszom za ich pełną oddania i profesjonalizmu służbę, często wykonywaną w dyskretny sposób. „Bezpieczeństwo jest bowiem dobrem niewidzialnym, którego znaczenie uświadamiamy sobie dopiero wtedy, gdy z jakiegoś powodu go zabraknie. Bezpieczeństwo buduje się dzięki nieustannemu i inteligentnemu zaangażowaniu w czuwanie, zarówno nocą, jak i dniem, przez cały rok” – mówił. Zachęcił mundurowych do dumy z wykonywanej służby i zarazem do pokory, która pozwala „uznać potrzebę pomocy, błogosławieństwa i odkupienia oraz trzymać serce otwarte na łaskę Bożą”.