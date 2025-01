Papież: bądźcie pielgrzymami pragnącymi spotkać Jezusa

Na potrzebę słuchania słowa Jezusa, które nadaje sens życiu i napełnia nową radością wskazał Ojciec Święty podczas spotkania z grupą dzieci i młodzieży z Włoskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących. „Radość Jezusa wypełnia serce, jest pokojem, dobrocią, czułością” - powiedział Franciszek podczas audiencji.

ks. Marek Weresa - Watykan

Pielgrzymi nadziei

Na początku spotkania, Ojciec Święty nawiązał do hasła przeżywanego Roku Jubileuszowego: „Pielgrzymi nadziei”. „Słowo «pielgrzymi» kojarzy się z wędrówką, dlatego chciałbym wam życzyć, abyście zawsze byli ludźmi w drodze. W każdym wieku: dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, zawsze w drodze, nigdy się nie zatrzymując, nigdy nie docierając, zawsze z pragnieniem, by iść naprzód” - wskazał.

Zaznaczył także, że pielgrzym to ten, który idzie w wyznaczonym, szczególnym celu. Jest nim miejsce święte, które go przyciąga, motywuje do drogi i podtrzymuje w zmęczeniu. W czasie Jubileuszu 2025 tym dążeniem pielgrzymów są Drzwi Święte. „Oczywiście jest to symbol: Drzwi Święte reprezentują Jezusa Chrystusa, Jego tajemnicę zbawienia, która pozwala nam wejść w nowe życie, wolne od niewoli grzechu, wolne, by kochać i służyć Bogu i bliźniemu” - powiedział Papież.

Radość Jezusa

Ojciec Święty wskazał na postacie świętych i błogosławionych, którzy żyli radością płynącą ze spotkania z Jezusem – Pier Giorgia Frassatiego, Carlo Acutisa, Teresę od Dzieciątka Jezus, Franciszka z Asyżu i Klarę. Określił ich jako „pielgrzymów nadziei - dzieci i młodzież, którzy spotkali Pana Jezusa i szli z Nim, z Tym, który jest nadzieją dla każdego mężczyzny, dla każdej kobiety, a także dla świata”.

„Podążajmy tą drogą, a my również staniemy się małymi znakami nadziei dla tych, którzy nas spotykają” - zakończył Ojciec Święty.