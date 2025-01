Papież apeluje o wykorzenienie antysemityzmu i prześladowań religijnych

Nawiązując do 80-lecia wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau Papież apelował dziś po modlitwie Anioł Pański o wykorzenienie plagi antysemityzmu i prześladowań religijnych. Franciszek pozdrowił także dziennikarzy i ludzi mediów obecnych na Jubileuszu świata komunikacji.

Ks. Paweł Rytel-Andrianiak – Watykan

Po modlitwie Anioł Pański Papież Franciszek prosił o negocjacje ws. konfliktu w Sudanie i Sudanie Południowym. Podkreślił, że najpoważniejszy kryzys humanitarny na świecie. Powiedział, że jest blisko narodów obu krajów i zachęca je do braterstwa, solidarności, unikania jakiejkolwiek przemocy czy instrumentalizacji. Wezwał społeczność międzynarodową do zrobienia wszystkiego, co w jej mocy, aby zapewnić niezbędną pomoc humanitarną przesiedleńcom i pomóc walczącym stronom w szybkim znalezieniu drogi do pokoju.

Ojciec Święty wyraził zaniepokojenie sytuacją w Catatumbo w Kolumbi, gdzie w wyniku konfliktu i starć między grupami zbrojnymi zostało wysiedlonych ok. 300 tys. osób.

Nawiązując do obchodzonego jutro Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 80 rocznicy od wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, Papiez podkreślił, że horror eksterminacji milionów Żydów i ludzi innych wyznań w czasie II wojny światowej nie może być ani zapomniany, ani negowany. Wspomniał także węgierską poetkę Edith Bruck, ocaloną z Holokaustu. Zachęcił do pamięci również o wielu chrześcijanach, wśród nich o wielu męczennikach II wojny światowej. Ponowił apel do wszystkich o współpracę w celu wykorzenienia plagi antysemityzmu, wraz z wszelkimi formami dyskryminacji i prześladowań religijnych. Zachęcił, by budować razem świat bardziej braterski, bardziej sprawiedliwy, wychowując młodych ludzi do serca otwartego na wszystkich, w logice braterstwa, przebaczenia i pokoju.

Nawiązując do Światowego Dnia Trędowatych Franciszek zaznaczył, że nie mogą być oni marginalizowani. Zachęcił tych, którzy pracują na rzecz osób dotkniętych tą chorobą, aby kontynuowali swoje wysiłki, pomagając również tym, którzy zostali wyleczeni, w ponownej integracji ze społeczeństwem.

Papież pozdrowił uczestników Karawany Pokoju zorganizowanej przez młodzieżową Akcję Katolicką oraz Polaków, w szczególny sposób przybyłych z Żabna.