Papież apeluje o pokój i umorzenie długów z okazji Jubileuszu

Módlmy się, aby na wszystkich frontach ustały walki i uczyniony został zdecydowany krok w kierunku pokoju i pojednania – apelował Papież w pozdrowieniach po modlitwie Anioł Pański. W sposób szczególny wspomniał o udręczonej Ukrainie, Gazie, Izraelu, Birmie oraz Kiwu.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież przyznał, że jest pod wrażeniem filmu, który zobaczył w programie redakcji katolickiej włoskiej telewizji RAI. Ukazywał on zniszczenia, jakie powoduje wojna. „Bracia i siostry – powiedział – wojna niszczy, zawsze niszczy. Wojna jest zawsze porażką”.

Jubileusz to okazja do umorzenia długów

Nawiązując do przypadającego dziś Światowego Dnia Pokoju, Franciszek wezwał do umorzenia długów zagranicznych krajów najuboższych. Do tego zachęca nas przeżywany obecnie Rok Jubileuszowy.

Papież przypomniał, że to Bóg jest tym, który pierwszy daruje nam długi. O to prosimy Go w modlitwie Ojcze nasz, zobowiązując się jednocześnie do odpuszczenia win względem tych, którzy zawinili wobec nas.

Kraje chrześcijańskie mają być wzorem

Franciszek zauważył, że podczas Jubileuszu trzeba to przełożyć również na sferę społeczną. Dlatego – powiedział Franciszek – władze krajów o tradycji chrześcijańskiej powinny dawać dobry przykład, umarzając lub redukując długi krajów najbiedniejszy tak bardzo jak to możliwe.

Inicjatywy na rzec pokoju

Papież podziękował też za różne podejmowane dziś inicjatywy na rzecz pokoju w różnych częściach świata. Szczególną wdzięczność wyraził względem tych, którzy w terenach objętych konfliktem pracują na rzecz dialogu i negocjacji.

Osobne pozdrowienie skierował Papież do prezydenta Włoch. Franciszek podziękował mu w szczególności za to, że wspomniał o nim w swym orędziu do narodu włoskiego.