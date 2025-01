Papieska intencja na styczeń: o prawo do edukacji, 250 mln dzieci bez szkoły

Z powodu wojen, migracji i ubóstwa około 250 milionów chłopców i dziewcząt nie ma dostępu do edukacji – podaje Franciszek w filmie promującym papieską intencję modlitewną na styczeń. Podkreśla on, że w tym wypadku można mówić o prawdziwej katastrofie edukacyjnej. Dlatego w rozpoczynającym się miesiącu prosi on o modlitwę, aby prawo migrantów, uchodźców i osób dotkniętych wojną do edukacji – niezbędnej do budowania bardziej ludzkiego świata – było zawsze respektowane.

Krzysztof Bronk - Watykan Franciszek przypomina, że wszystkie dzieci i młodzież, niezależnie od statusu imigracyjnego, mają prawo uczęszczać do szkoły. Edukacja jest nadzieją dla wszystkich. „Może ochronić migrantów i uchodźców przed dyskryminacją, grupami przestępczymi i wyzyskiem - mówi Papież. - Tak wielu nieletnich pada ofiarą wykorzystywania! Nauka może im pomóc w integracji z przyjmującymi ich społecznościami". Ojciec Święty podkreśla, że edukacja otwiera drzwi do lepszej przyszłości. Dzięki niej migranci i uchodźcy mogą przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa, zarówno w swoim nowym kraju, jak i w kraju pochodzenia, jeśli zdecydują się na powrót. Nigdy jednak nie zapominajmy - dodaje na zakończenie Franciszek - iż kto przyjmuje cudzoziemca, przyjmuje Jezusa Chrystusa.