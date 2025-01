Ojciec Święty: w Roku Jubileuszowym z nowym zachwytem odkryjmy Jezusa Zbawiciela

O tym, że doświadczając bycia ubogim, więźniem, niewidomym, uciśnionym, człowiek odkrywa, że „rok łaski” jest także dla niego, mówił Papież przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.

ks. Marek Weresa – Watykan

Ojciec Święty rozważając niedzielną Ewangelię, wskazał, że Pan Jezus w synagodze w Nazarecie ogłosił nastanie „roku łaski Pana”. Jest to radosna informacja dla wszystkich, a w szczególności dla ubogich, więźniów, niewidomych oraz uciśnionych.

Jednocześnie Papież dodał, że Zbawiciel postawił swoich rozmówców przed koniecznością opowiedzenia się co do Jego tożsamości i misji. Ewangelia opowiada o tym, że mieszkańcy Nazaretu nie byli w stanie rozpoznać w Jezusie Bożego pomazańca. Sądzili, że zbyt dobrze Go znają. Skutkowało to blokadą ich umysłów i serc.

Dziś, wskazał Franciszek, jesteśmy wezwani do uznania w Jezusie Syna Bożego, naszego Zbawiciela. Możemy stanąć wobec pokusy, myślenia „że już Go znamy, że już wszystko o Nim wiemy, wzrastaliśmy razem z Nim, w szkole, w parafii, na katechezie”. „Tak więc również dla nas jest On osobą bliską, «zbyt» bliską” - przestrzegał Franciszek.

„Zwróćmy się, ufni, do Maryi, Matki Boga i naszej Matki, żeby nam pomogła rozpoznać oblicze Syna Bożego, żebyśmy nie gorszyli się Jego człowieczeństwem i Jego miłością do maluczkich i ubogich” - wzywał Ojciec Święty.