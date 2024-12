Papież zachęca włoskie rodziny do przyjęcia młodych pielgrzymów w Roku Jubileuszowym

W najbliższą niedzielę, w parafiach diecezji rzymskiej zostanie odczytany list, w którym Papież Franciszek prosi rzymian o „znak przyjaźni” wobec wszystkich młodych ludzi, którzy w kwietniu i lipcu będą brali udział w spotkaniach jubileuszowych Roku Świętego. „O wiele większy, niż [wasze] zaangażowanie, będzie dar, który otrzymacie podczas spotkania z entuzjazmem i świadectwem tych młodych ludzi”.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Na niespełna dwa tygodnie przed otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej, Ojciec Święty prosi w liście skierowanym do rodzin, parafii i domów zakonnych diecezji rzymskiej, o otwarcie domów, plebanii, kolegiów i instytutów dla młodych ludzi z całego świata, którzy w przyszłym roku przyjadą do Rzymu na dedykowane im spotkania jubileuszowe. Będą to: Jubileusz Nastolatków, zaplanowany na 25-27 kwietnia oraz Jubileusz Młodzieży, który odbędzie się od 28 lipca do 3 sierpnia. Liczna obecność pielgrzymów podczas tych dwóch wydarzeń oczekiwana jest także w związku z kanonizacjami bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego, które odbędą się w tym czasie.

Prośba na ręce proboszczów

Papieski apel zawarty jest w liście, który w środę przekazał rzymskim proboszczom wikariusz generalny diecezji, kard. Baldo Reina. We wszystkich parafiach ma on zostać odczytany w najbliższą niedzielę, 15 grudnia. Jest on kontynuacją poprzedniego listu, wystosowanego przez Papieża do duchowieństwa stołecznej diecezji w listopadzie. Franciszek apelował w nim o udostępnienie bezpłatnych miejsc noclegowych osobom pozbawionym dachu nad głową, aby w ten sposób, przy okazji Roku Świętego, „powstrzymać kryzys mieszkaniowy”, „wzbudzać nadzieję” i uruchomić „sposoby ochrony” potrzebujących.

Pielgrzymi z całego świata

Ojciec Święty zachęca do „odważnego” gestu, który jest przede wszystkim „gestem miłości”, jaki wszyscy rzymianie mogą wykonać z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Jubileuszu, do którego w szczególny sposób przygotowuje się właśnie diecezja rzymska. „W Roku Świętym przyjadą do Rzymu liczni pielgrzymi ze wszystkich zakątków ziemi” – pisze Papież, przypominając, że młodzi ludzie szczególnie czekają na jubileuszowe spotkania.

Serca młodzieży pełne wiary

„Młodzi ludzie niosą w sercach bogactwo wiary swoich Kościołów i wspólnot oraz zaangażowanie na rzecz budowy świata pełnego pokoju i solidarności” – czytamy w papieskim liście. Życzeniem Franciszka jest, aby młodzi pielgrzymi znaleźli gościnę w rzymskich rodzinach i wspólnotach. „Zwracam się do was, drogie rodziny, wspólnoty parafialne i zakonne Rzymu, aby zaprosić was do otwarcia waszych domów na przyjęcie tych młodych ludzi i ofiarowanie im znaku przyjaźni i współdzielenia ich radości” – pisze Franciszek.

Mobilizacja w lecie

Jubileusz Młodzieży obchodzony będzie w środku lata, a więc w czasie wakacyjnych wyjazdów, toteż będzie wymagał „dodatkowej hojności”. Papież przypomina gospodarzom: „o wiele większy, niż [wasze] zaangażowanie, będzie dar, który otrzymacie podczas spotkania z entuzjazmem i świadectwem tych młodych ludzi”. Zaznacza, że zwłaszcza rodziny, w których są dzieci i młodzież „będą mogły doświadczyć, jak ubogacająca może być więź przyjaźni pomiędzy dziećmi [gospodarzy] i młodymi gośćmi”.

Chętni, w tym także Polacy, mieszkający na terenie diecezji rzymskiej, mogą zgłaszać się, pisząc na adres: giubileo.giovani@diocesidiroma.it