Papież wyruszył na Korsykę w 47. zagraniczną podróż apostolską

O godz. 8.06 samolot włoskich linii ITA Airways z Papieżem Franciszkiem na pokładzie wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino w kierunku Ajaccio. Przed rozpoczęciem podróży, Ojciec Święty spotkał się w Domu Świętej Marty z bezdomnymi, nocującymi w pobliżu Placu Świętego Piotra.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Podczas trwającej niespełna 12 godziny wizyty na Korsyce, Ojciec Święty weźmie udział w sesji zamykającej międzynarodowy kongres poświęcony pobożności ludowej w krajach basenu Morza Śródziemnego. Następnie, wspólnie z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami odmówi modlitwę Anioł Pański w katedrze p.w. NMP Wniebowziętej. O godz. 15h30 odprawi Mszę św. na Placu Austerlitz, zaś przed odlotem spotka się na lotnisku z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Powrót Ojca Świętego do Rzymu spodziewany jest tuż po godz. 19.00. Oczekuje się, że w spotkaniu z Papieżem weźmie udział ponad 120 tyś. osób, czyli ponad jedna trzecia wszystkich mieszkańców wyspy i blisko dwukrotność liczby mieszkańców samego Ajaccio.

Mottem papieskiej wizyty na Korsyce są słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Jezus przeszedł dobrze czyniąc” (Dz 10,38). Natomiast w logo wizyty znalazła się sylwetka Matki Bożej, Królowej Korsyki, schematyczny zarys wyspy, z której wyrasta krzyż, symbolizujący wiarę jej mieszkańców, oraz duży napis w lokalnym języku: Papież Franciszek na Korsyce.

Przed rozpoczęciem wizyty, Ojciec Święty spotkał się w Domu Świętej Marty z grupą bezdomnych, którzy nocują w pobliżu Placu św. Piotra, którym towarzyszył papieski jałmużnik, kard. Konrad Krajewski. Z kolei wczoraj popołudniem, Papież udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, by przed ikoną Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani) zawierzyć wstawiennictwu Maryi swoją pielgrzymkę. Następnie pozdrowił biorących udział „żywej szopce”, która już po raz trzeci jest ustawiona przy wejściu do bazyliki.

Pielgrzymka na Korsykę jest 47. zagraniczną podróżą apostolską Papieża Franciszka i jego trzecią wizytą na terytorium Francji. 25 listopada 2014 r. złożył kilkugodzinną wizytę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, zaś w dn. 22-23 września 2023 r. odwiedził Marsylię, gdzie dobiegała końca III edycja Spotkań Śródziemnomorskich.