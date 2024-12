Papież pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus, przyniesione na Plac św. Piotra

Na zakończenie południowej modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty pobłogosławił z kaplicy w Domu św. Marty figurki Dzieciątka Jezus (wł. Bambinello), przyniesione na Plac św. Piotra. To doroczna tradycja rzymskich oratoriów, zapoczątkowana przez św. Pawła VI w 1969 r.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Błogosławiąc figurki Dzieciątka Jezus, które dzieci i młodzież z rzymskich oratoriów przyniosły na Plac św. Piotra, Ojciec Święty przypomniał, że „żadne dziecko nie jest pomyłką” i zaapelował, by w okresie świątecznym młodzi nie zapominali o swoich dziadkach, aby w nikt w tym czasie nie pozostał osamotniony. Wyjaśnił też, że i on przyniósł na dzisiejszą uroczystość swoją figurkę Nowonarodzonego, którą otrzymał od arcybiskupa Santa Fe i która wykonana została przez rdzennych mieszkańców Ekwadoru. Błogosławieństwa udzielił także dzieciom i ich rodzinom i podkreślił, że tradycja przynoszenia do pobłogosławienia figurek, które znajdą się następnie w domowych szopkach, to „prosty, ale ważny gest”.

Tradycję błogosławienia figurek Dzieciątka Jezus na Placu św. Piotra zapoczątkował 21 grudnia 1969 r. św. Paweł VI. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszy konkurs dla podopiecznych oratoriów, zatytułowany „Serce Światła”. W jego ramach młodzi ludzie przynieśli na Plac św. Piotra także własnoręcznie wykonane place plastyczne, nawiązujące do tego hasła i do zbliżających się obchodów Świąt Bożego Narodzenia.