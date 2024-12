Papież: „paplanie” jest przeciwieństwem głoszenia Ewangelii

Na potrzebę prawdziwego głoszenia Ewangelii, a nie „paplania”, które jest jego przeciwieństwem, wskazał Ojciec Święty podczas spotkania z Siostrami Karmelitankami Posłanniczkami Ducha Świętego.

ks. Marek Weresa – Watykan

Słowo Boże musi dotrzeć do wszystkich

Papież Franciszek, nawiązując do przeżywanego przez zakon jubileuszu 40. rocznicy założenia oraz do trwającej Kapituły Generalnej, wskazał na potrzebę codziennego zaangażowania w służbę ewangelizacji oraz przekazywanie Słowa Bożego. „Głoszenie Ewangelii całemu światu jest misją wszystkich chrześcijan” - podkreślił Ojciec Święty. Jednocześnie przestrzegł przed zbędną „paplaniną”, która jest przeciwieństwem głoszenia Dobrej Nowiny. Dodał, że „paplanina” jest zawsze „potępieniem drugiego”. Zachęcił także, aby pomóc tym, którzy popadają w „gadulstwo”, by jak najszybciej się z niego „wydostali”.



Ewangelizacja na wielu płaszczyznach

Zakon Sióstr Karmelitanek Posłanniczek Ducha Świętego został założony 30 lipca 1984 r. przez siostrę Marię Josè do Espirito Santo. Ich motto brzmi: „Kontemplować, aby ewangelizować w świetle Bożego Ducha Świętego”. Siostry traktują modlitwę przeżywaną osobiście i wspólnotowo jako centrum swojej duchowości i angażują się w ewangelizację poprzez różne działania duszpasterskie w parafiach, grupy modlitewne, wizyty rodzinne, animację liturgiczną, rekolekcje, misje ludowe, ale także poprzez radio, telewizję, media społecznościowe, muzykę i książki. Ich charyzmat wynika z pilnej potrzeby ewangelizowania ludzi, którzy żyją z dala od Boga, pogrążeni w swoich problemach.