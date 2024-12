Papież otworzył Drzwi Święte Jubileuszu 2025. Co to oznacza?

W Wigilię Bożego Narodzenia, Papież otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. W odróżnieniu od ostatnich jubileuszy, tym razem Drzwi Święte są otwarte wyłącznie w Wiecznym Mieście: w czterech bazylikach papieskich i więzieniu Rebibbia. Jednak jubileuszowy odpust zupełny będzie można uzyskać także w kościołach wyznaczonych przez biskupów w diecezjach.

Planowaną datę pielgrzymki przez Drzwi Święte można zarezerwować, korzystając z systemu rejestracyjnego dostępnego na stronie www.iubilaeum2025.va. W pobliżu Placu św. Piotra, pod adresem via della Conciliazione 7 uruchomiony został punkt informacyjny Jubileuszu, który będzie działał nieprzerwanie aż do lutego 2026 r. Tam też pielgrzymi będą mogli odebrać okolicznościowe „testimonium” potwierdzające przejście przez Drzwi Święte w Rzymie.

Podstawowym warunkiem odpustu jest spowiedź sakramentalna. Szeroki jest zakres praktyk, dzięki którym można uzyskać odpust zupełny. Podała je Penitencjaria Stolicy Apostolskiej, a można je znaleźć na stronie Penitencjarii: https://tinyurl.com/54944p6v

Bieżące informacje o Roku Świętym będą publikowane na polskiej stronie Vatican News (www.vaticannews.va/pl) i w watykańskich mediach społecznościowych, jak również w Radiu Watykańskim i w miesięczniku L’Osservatore Romano.

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że odpust jest to „darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy” w sakramencie pojednania. Przebaczenie grzechów nie uwalnia więc od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust. Można go uzyskać dla siebie lub dla zmarłego po spełnieniu następujących warunków: podjęcie dzieła, które umożliwia jego otrzymanie (np. przejście przez Drzwi Święte, nawiedzenie kościołów wyznaczonych przez biskupa na czas Jubileuszu) oraz 1) spowiedź sakramentalna i wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów zupełnych, także w następnych dniach), 2) Komunia święta, 3) modlitwa według intencji Ojca Świętego.