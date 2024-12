Procesja ku czci św. Łucji w Syrakuzach

Papież: nam też grozi męczeństwo, jeśli, jak Łucja, staniemy po stronie światła

Kto staje po stronie świata, wystawia się na ryzyko męczeństwa – napisał Papież w liście do mieszkańców Syrakuz. Do tego sycylijskiego miasta przybywają dziś relikwie św. Łucji. Jest to jedna z najbardziej czczonych wczesnochrześcijańskich męczennic, która poniosła śmierć właśnie w Syrakuzach. Jej ciało od 800 lat spoczywa jednak w Wenecji. Papież podkreśla, że ta wyjątkowa peregrynacja jest okazją, by opowiedzieć się po stronie światła i uczyć młodych posłuszeństwa sumieniu.

Krzysztof Bronk - Watykan Św. Łucja od samego początku była otaczana wielkim kultem. Jest również wspominana w Kanonie Rzymskim. Sycylijczycy ukryli jej ciało podczas arabskiej inwazji. W XI w. trafiło ono do Konstantynopola, a w 1204 r. po zostało złupione przez Wenecjan. Franciszek przyznaje, że tymczasowy powrót relikwii św. Łucji do jej rodzinnego miasta to świadectwo komunii między dwoma Kościołami partykularnymi: Syrakuz i Wenecji. Łzy Maryi w Syrakuzach Papież zauważa, że męczeństwo św. Łucji uczy nas płaczu, współczucia i czułości. Przypomina, że cnoty te zostały też potwierdzone przez łzy Matki Bożej w Syrakuzach. Nawiązuje tym samym do istniejącego w tym mieście sanktuarium, w którym czczony jest wizerunek Maryi, po którym w 1953 r. spływały łzy. Ryzyko męczeństwa Przypominając świadectwo św. Łucji, Ojciec Święty podkreślił, że również i my wystawiamy się na ryzyko męczeństwa, jeśli stajemy po stronie światła. „Być może nie dotknie nas ręka prześladowców, ale jeśli wybierzemy po której stronie się opowiedzieć, nasze życie nie będzie już całkiem spokojne” – napisał Franciszek. Dodał zarazem, że spokój przypomina niekiedy pokój cmentarny. „Nieobecni, jakbyśmy byli już nie żyli, a jeśli obecni, to niczym groby, piękne z zewnątrz, ale puste w środku” – napisał Papież Stanąć po stronie światła Podkreślił, że ci, którzy gromadzą się wokół sycylijskiej męczennicy, widzą objawiające się życie i stają po stronie światła. Oznacza to zarazem, że mają być ludźmi jasnymi, przejrzystymi i szczerymi, komunikującymi się w sposób otwarty, klarowny i pełen szacunku, zrywającymi z dwuznacznością i kryminalnymi układami. Uczyć młodych posłuszeństwa sumieniu Odwołując się do przykładu św. Łucji, Franciszek zaapelował też o właściwe wychowanie dzieci i młodych, aby słuchali serca, umieli rozpoznawać świadków, pielęgnować zmysł krytyczny i byli posłuszni swemu sumieniu. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

