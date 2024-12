Papież: Jubileusz okazją do łaski spotkania z Bogiem i bliźnimi

Chrystus, nasza nadzieja, wychodzi naprzeciw płomieniowi tej tęsknoty, która w nas mieszka, zapraszając nas do ponownego odkrycia radości spotkania z Nim, które przemienia i odnawia egzystencję - napisał Papież Franciszek w rozważaniu, które zostało opublikowane przez dziennik „Il Messaggero”.

ks. Marek Weresa - Watykan

Jubileusz, czas odrodzenia

Ojciec Święty rozpoczął od wskazania – w aspekcie historycznym – że Rok Jubileuszowy jest czasem odkupienia oraz odrodzenia. Odpoczynek od uprawy ziemi, umorzenie długów, wyzwolenie niewolników – to przykłady wyborów i działań o charakterze symbolicznym, które również dzisiaj mają ogromne znaczenie.

Franciszek napisał, że Jezus już na początku swego przepowiadania, w synagodze w Nazarecie, podjął „ten żydowski horyzont Jubileuszu, nadając mu nowe i ostateczne znaczenie”. Chrystus jest obliczem Boga, który zstąpił na ziemię, aby odkupić wszystkich ludzi, dać wolność więźniom, objawić Boże współczucie wobec osób zranionych, upadłych i pozbawionych nadziei.

Pan Jezus jest tym, który wyzwala nas z wszelkiej niewoli. „W takim mesjańskim programie Jubileusz rozszerza się na wszystkie formy ucisku w ludzkim życiu, stając się okazją łaski do wyzwolenia tych, którzy znajdują się w więzieniu grzechu, rezygnacji i rozpaczy, do uzdrowienia wszelkiej wewnętrznej ślepoty, która nie pozwala nam spotkać Boga i zobaczyć bliźniego, do rozbudzenia na nowo radości ze spotkania z Panem, a tym samym do wznowienia życiowej drogi w znaku nadziei” - dodał.

Odkryć na nowo radość spotkania z Jezusem

Doświadczenie pielgrzymki do Rzymu wyraża pragnienie „wewnętrznej podróży”, która ma służyć duchowej odnowie; tak, aby codzienne życie – mimo trudów i zmęczenia – mogło zostać ponownie uchwycone i podtrzymane przez nadzieję Ewangelii. „Wszyscy bowiem noszą w sercach niezaspokojone pragnienie szczęścia i pełni życia, a w obliczu nieprzewidywalności przyszłości żywią nadzieję, że nie ulegną nieufności, sceptycyzmowi i śmierci” - wskazał Papież. Dodając jednocześnie, że to Chrystus, który jest naszą nadzieją, wychodzi naprzeciw tęsknocie, która w nas mieszka.

Drzwi Święte, przejście do nowego życia

„Drzwi Święte, które otwierają się w noc Bożego Narodzenia, są zaproszeniem do przejścia, do Paschy odnowy, do wejścia w nowe życie, które oferuje nam spotkanie z Chrystusem” - pisze Papież Franciszek. Dodając, że podczas każdego Jubileuszu kroki pielgrzymów spotykały się z pięknem Rzymu.

Jednocześnie, Ojciec Święty pisząc o pracach służących poprawie infrastruktury, zwiększeniu funkcjonalności, ogólnej modernizacji w Wiecznym Mieście, wskazuje, że Jubileusz stolicy Włoch nadaje szczególne znaczenie. Rzym ma „być przestrzenią przyjazną i gościnną dla wszystkich”, miejscem doświadczenia różnorodności i dialogu, „wielokulturowym warsztatem”. „W ten sposób może to być miasto z wiecznym oddechem zakorzenionym w chwalebnej przeszłości, ale które obiecuje budować przyszłość: przyszłość bez barier, bez murów dyskryminacji i nieufności” - zaznaczył.