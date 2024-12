2024.12.15 Spotkanie Papieża Franciszka z prezydentem Emmanuelem Macronem (Vatican Media)

Papież Franciszek spotkał się z Macronem: „dziękuję za gest przybycia tutaj”

Ostatni akt wizyty na Korsyce to rozmowa za zamkniętymi drzwiami w prywatnym pokoju na lotnisku w Ajaccio między Papieżem a prezydentem Francji. Wymieniając się prezentami i żartami, Franciszek zaprosił głowę państwa do przeczytania fragmentu adhortacji „Gaudete et Exsultate”, który przypomina nauczanie św. Tomasza More'a, aby nigdy nie tracić dobrego humoru.

Salvatore Cernuzio, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan „Dziękuję za ten gest przybycia tutaj" – powiedział Franciszek do Prezydenta Francji dodając, że ten gest pokazuje jego osobowość i poszukiwanie spotkania. Prezent w postaci książki o Notre-Dame W małej sali lotniska imienia Napoleona, w której ustawiono krzesło z herbem papieskim i flagami Watykanu, Francji i Europy, Papież i Prezydent Francji. Prezent wręczył Ojcu Świętemu książkę poświęconą katedrze Notre-Dame, odrestaurowanej po dramatycznym pożarze w 2019 roku i ponownie otwartej dla publiczności tydzień temu, 7 grudnia. Ojciec Święty i Emmanuel Macron Nie trać dobrego humoru Papież odwzajemnił się medalami papieskimi i dokumentami nauczania Kościoła. W szczególności Franciszek podniósł egzemplarz adhortacji apostolskiej Gaudete et Exsultate, aby znaleźć stronę, na której zacytowano zalecenie św. Tomasza More'a - to, które zawsze powtarzał w swoich przemówieniach - aby nie tracić dobrego humoru.

Podziękowanie za wizytę Prezydent Macron podziękował Papieżowi za jego wizytę, podkreślając, że widział radość Korsykan, „bardzo dumnych", że mogli gościć u siebie Papieża. Macron podziękował Franciszkowi „w imieniu Korsyki i Francji". Nawiązano także do cyklonu na francuskim archipelagu Majotta, który spowodował setki ofiar, o czym Papież przypomniał dziś podczas modlitwy Anioł Pański.