Papież Franciszek: Jubileusz czasem autentycznego spotkania z Jezusem

Jestem pewien, że wiara inspiruje wasze pragnienie pomagania wspólnotom chrześcijańskim w krajach odległych od waszych własnych - wskazał Ojciec Święty podczas spotkania z grupą Wietnamczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, darczyńcami Papieskiego Dzieła Misyjnego. Dodał, że Rok Jubileuszowy jest okazją do przypomnienia sobie o obowiązku głoszenia Jezusa – naszej nadziei.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Przekazywać nadzieję, troszczyć się o ubogich

Na początku przemówienia, Papież – nawiązując do rozpoczynającego się 24 grudnia Roku Jubileuszowego – wskazał, że ma nadzieję, iż będzie to czas, w którym wszyscy będę mogli osobiście spotkać się z Chrystusem. Jako ludzie wiary mamy Go „głosić zawsze, wszędzie i wszystkim” jako Tego, który jest naszą nadzieją. Zwracając się do przybyłych wskazał na ich zaangażowanie we wspieranie dzieł misyjnych i charytatywnych Kościoła powszechnego. Jest to konkretny wyraz „tego głoszenia” i służy pomocą, aby „nieść nadzieję zrodzoną z Ewangelii wielu naszym braciom i siostrom w różnych częściach świata”.

„Niech Pan sprawi, abyście zawsze ofiarowywali swoją jałmużnę z radosnym duchem i niech wasze ofiary przyniosą owoce w życiu waszych braci i sióstr, którzy w ten sposób doświadczą czułej i współczującej miłości Chrystusa” - wskazał Papież.

Silna wiara migrantów

Ojciec Święty przypomniał, że cechą charakterystyczną wielu katolików, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Wietnamu, jest mocna wiara. „Jestem pewien, że inspiruje ona wasze pragnienie pomagania wspólnotom chrześcijańskim w krajach odległych od waszych własnych” - powiedział.

Ich pielgrzymka do Rzymu, zdaniem Franciszka, może być czasem odnowienia w wierze i umocnienia w miłości.