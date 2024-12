Papież Franciszek: bądźcie dla wszystkich świadkami radości Ewangelii

Ofiarujcie ludziom czułość i pocieszenie; jak św. Jan Chrzciciel stylem życia wskazujcie na Jezusa - przypomniał Ojciec Święty podczas spotkania ze wspólnotą Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego z Santiago de Compostela.

ks. Marek Weresa – Watykan

Pielgrzymka formacyjnym szlakiem

Papież Franciszek wskazał, że jako pielgrzymi jesteśmy wezwani do wyjścia „poza siebie”, a następnie do pójścia naprzód, doświadczając różnych momentów, aby dojść do celu. To samo dokonuje się w czasie formacji do kapłaństwa. Jej celem jest stanie się pasterzami Ludu Bożego, którzy są ukształtowani według miary „pokornego i miłosiernego Serca Chrystusowego”. Ojciec Święty zachęcił: „nie bój się otworzyć swojego serca przed Panem i pozwól Mu towarzyszyć, aby On mógł kształtować twoje życie”.

Świadkowie Ewangelii

Franciszek dodał, że na drodze powołania kapłańskiego, klerycy i księża spotykają różnych ludzi, którzy mogą przechodzić przez trudne chwile, doświadczać zranień lub nie znać Boga. Papież zachęcił, aby towarzyszyli im, będąc świadkami radości Ewangelii, przekazując pocieszenie i wskazując na Zbawiciela.

Papież wskazał, aby doświadczając czasu łaski Jubileuszu 2025 Roku, pójść „dalej razem, jako pielgrzymi nadziei, ku niebieskiej ojczyźnie”.