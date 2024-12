Papież do sióstr nazaretanek: nieście nadzieję rodzinom zniszczonym przez wojnę i przemoc

Papież Franciszek przyjął na audiencji siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Zachęcił je, aby ich wspólnoty stały się „progami” dającymi schronienie i pokój osobom przesiedlonym lub zmuszonym do ucieczki ze swoich krajów. Przełożona generalna przekazała Papieżowi „bukiet duchowy” jako wyraz modlitwy i wdzięczności.

Wczoraj, 3 grudnia, relikwie błogosławionych Nazaretanek - Męczennic z Nowogródka, zamordowanych przez niemieckich okupantów w 1943 roku, zostały wniesione do rzymskiej bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej.

Podczas spotkania, które odbyło się 4 grudnia w jednej z sal przy Auli Pawła VI, Papież przypomniał, że modlitwa i dzieła miłosierdzia są drogą do tego, aby wspólnoty zakonne mogły stać się „progami”, przez które rodziny zniszczone wojną i przemocą odnajdą „nadzieję i pokój w Chrystusie Zbawicielu”.

Audiencja odbyła się z okazji jubileuszu 150-lecia Zgromadzenia. Papież nazwał go „powodem do wdzięczności” za otrzymane łaski i „okazją” do duchowego odnowienia oraz radosnej służby Panu. Franciszek został symbolicznie włączony w dzieło zgromadzenia poprzez przekazany mu „bukiet duchowy”. Jubileusz zyskał szczególny wymiar dzięki przypomnieniu ofiary męczennic z Nowogródka, sióstr tego zgromadzenia, które zostały rozstrzelane przez niemieckich okupantów w 1943 roku. Wczoraj ich relikwie zostały uroczyście wniesione do rzymskiej bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej.

Cierpliwe oczekiwanie pełne nadziei

Rocznica przypada na początek Adwentu, który, jak zauważył Papież, uczy „cierpliwego oczekiwania, pełnego nadziei w obietnice Pana”. Franciszek zachęcał zgromadzenie do współpracy między różnymi misjami, które jednoczy kontemplacja Jezusa, „szczególnie w Najświętszym Sakramencie i w osobach,” którym służą.

Papieska audiencja dla Sióstr Nazaretanek

Wspólnoty jako „progi” dla rodzin

Papież podkreślił również, że jubileusz jest okazją do refleksji nad własnym życiem zarówno indywidualnym, jak i wspólnotowym oraz do „słuchania tego, co mówi dziś Duch Święty”. Refleksja taka wymaga serca otwartego na „autentyczne i osobiste spotkanie z Panem Jezusem, «bramą» naszego zbawienia”.

„Wasze wspólnoty niech będą zawsze jak «progi», przez które rodziny, będące w centrum waszego charyzmatu, mogą znaleźć schronienie, nadzieję i pokój w Chrystusie Zbawicielu” – dodał.

Papieska audiencja dla Sióstr Nazaretanek

Łaska, która staje się radością

Franciszek przypomniał także o licznych rodzinach przesiedlonych lub zmuszonych do opuszczenia swoich domów, zachęcając siostry do niesienia pomocy wszystkim dotkniętym trudnościami. „Z całego serca przyzywam błogosławieństwa Pana dla was wszystkich. Niech Jego łaska stanie się waszą radością” – zakończył Papież.

„Bukiet duchowy” dla Franciszka

Na zakończenie spotkania przełożona generalna, siostra Angela Marie Mazzeo, wręczyła Papieżowi „bukiet duchowy”. Składał się on z 2 901 Mszy świętych, ponad 6 tysięcy różańców, 566 godzin adoracji, 2 764 koronek do Bożego Miłosierdzia oraz licznych aktów miłości i miłosierdzia, takich jak posty, pielgrzymki i codzienne modlitwy, ofiarowanych w intencji Ojca Świętego i Kościoła.

Papież Franciszek i siostra Angela Marie Mazzeo

Relikwie męczennic z Nowogródka w Rzymie

Wczoraj, 3 grudnia, relikwie błogosławionych Męczennic z Nowogródka – sióstr ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu, które w 1943 roku oddały życie, aby uratować rodziny – zostały wniesione do bazyliki św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej. Siostra Stella i jej dziesięć Współsióstr zostały rozstrzelane 1 sierpnia 1943 roku, ratując życie 120 więźniów, w tym ojców rodzin. W 2000 roku Papież Jan Paweł II ogłosił je błogosławionymi.

Wierność Bogu mimo nienawiści i przemocy

Podczas uroczystości biskup Ambrogio Spreafico podkreślił duchową siłę męczennic, które pozostały wierne Bogu mimo nienawiści i przemocy. Przełożona generalna zgromadzenia, siostra Angela Marie Mazzeo, przypomniała o ich nadziei na życie wieczne i bezinteresownej miłości, która stała się symbolem wiary i poświęcenia.

Obecnie Zgromadzenie Świętej Rodziny z Nazaretu liczy ponad 1 000 sióstr w 14 krajach na pięciu kontynentach.

