Papież do Polaków: pamiętajcie o powodzianach

Papież Franciszek zaapelował do Polaków, by nie zapominali o powodzianach. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, którzy we wrześniu doświadczyli wielkiej wody, otrzymali od Caritas karty przedpłacone. Ich wartość to niemal 19 milionów złotych.

Franciszek podczas środowej audiencji przypomniał, że w polskiej tradycji szczególnym momentem Wigilii Bożego Narodzenia jest łamanie się opłatkiem. Ojciec Święty starał się nawet wymówić słowo „opłatek" w języku polskim. Papież wezwał, aby był ten gest łamania się opłatkiem był wyrazem serca otwartego dla wszystkich. „Proszę, nadal pamiętajcie szczególnie o ubogich, samotnych, powodzianach oraz o siostrach i braciach z Ukrainy, udręczonej Ukrainy" - powiedział Franciszek. Apel Ojca Świętego w praktyce realizuje Caritas. W tych dniach do powodzian z południa Polski trafi 3150 kart przedpłaconych, każda o wartości 6 tysięcy złotych. „Chodzi o domostwa, które ucierpiały w powodzi i w których mieszkają osoby najbardziej potrzebujące - seniorzy powyżej 60. roku życia, osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne" – podkreśla wicedyrektor Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska. Dla tych, którzy nadal podnoszą się z dramatu powodzi, przygotowywane są również karty remontowe. A tuż przed świętami w kilku miejscowościach Caritas organizuje spotkania wigilijne dla powodzian, ich bliskich i osób niosących pomoc. Takie wydarzenia odbędą się w kilku diecezjach, m.in. w legnickiej (1200 uczestników) oraz wrocławskiej i opolskiej (razem blisko 400 uczestników). Uroczyste spotkania zaplanowano w Komornikach, Skorogoszczy, Racławicach Śląskich i Głuchołazach. Podczas wspólnej wieczerzy będzie czas na modlitwę, kolędowanie, dzielenie się opłatkiem oraz prezenty dla dzieci. Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji