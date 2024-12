Papież do młodych na spotkaniu Taizé w Tallinie

„Drodzy młodzi, Ojciec Święty liczy na was i potwierdza zaufanie, jakim Kościół was darzy, ponieważ Kościół powszechny potrzebuje was wszystkich, aby głosić dziś dobrą nowinę o Bożej miłości” – czytamy w papieskim przesłaniu na rozpoczynające się dziś w Tallinie doroczne spotkanie młodych chrześcijan, zorganizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé. Przesłanie wystosował w imieniu Papieża, watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

Krzysztof Bronk - Watykan Podkreśla on, że takie spotkanie w duchu dzielenia się i braterstwa jest szczególnie ważne w aktualnym kontekście, kiedy nasz świat przechodzi poważne próby. „Wiele krajów jest naznaczonych przemocą i wojną, wiele osób jest ofiarami nieludzkiego traktowania, a jeszcze inni są zdezorientowani nierównościami w naszych społeczeństwach i poważnymi zagrożeniami ekologicznymi". Nadzieja darem od Boga Kard. Parolin zauważa, że nadzieja, którą chcą żyć uczestnicy spotkania w Tallinie przewyższa wszelkie inne nadzieje. O taką nadzieję apeluje brat Matthew, przeor Wspólnoty w Taizé, w dorocznym liście do młodych. Wpisuje się to również w rozpoczęty już Rok Jubileuszowy, o którym pisze Papież w Orędziu na Światowy Dzień Młodzieży: „Wędrujcie w nadziei! Nadzieja przezwycięża wszelkie znużenie, wszelki kryzys i wszelki niepokój, dając nam silną motywację do pójścia naprzód, ponieważ jest darem, który otrzymujemy od samego Boga: On wypełnia nasz czas sensem, oświeca nas w drodze, pokazuje nam kierunek i cel życia".