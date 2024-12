2024.12.16 Delegacja Światowej Rady Metodystycznej (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież do metodystów: dążąc do jedności patrzmy na Serce Jezusa

Droga do jedności wymaga czasu, ale musimy dalej nią podążać, zawsze ukierunkowani na Serce Chrystusa, ponieważ to od tego Serca uczymy się dobrych wzajemnych relacji i służby Królestwu Bożemu - powiedział Papież na audiencji dla Światowej Rady Metodystycznej. Zrzesza ona około 80 kościołów, liczących w sumie ok. 80 mln członków.

Krzysztof Bronk - Watykan Metodyści wywodzą się z anglikanizmu. Inspirują się nauczaniem XVIII-wiecznego anglikańskiego kaznodziei Johna Wesleya. Uznają pierwsze cztery sobory ekumeniczne (Nicejski I w 325 r.; Konstantynopolski I w 381 r.; Efeski I w 431 r. i Chalcedoński w 451 r.). Od 1967 r. istnieje Międzynarodowa Komisja Metodystyczno-Katolicka. Papież przypomniał, że przez długi czas metodyści i katolicy byli oddaleni od siebie i podejrzliwi. „Dziś jednak – powiedział – możemy dziękować Bogu, że od prawie sześćdziesięciu lat wspólnie rozwijamy wzajemne poznanie, zrozumienie i miłość. To pomaga w pogłębianiu wzajemnej komunii". Franciszek nawiązał do swej niedawnej encykliki o Sercu Pana Jezusa. Została ona ogłoszona z okazji 350. rocznicy objawień, jakie otrzymała św. Małgorzata Maria Alacoque. Franciszek zauważył, że również ruch ekumeniczny powinien się rozwijać w perspektywie Najświętszego Serca Pana Jezusa, ponieważ to właśnie dzięki spotkaniu naszego serca z Sercem Jezusa dokonuje się w nas przemiana. „W ten sposób nasze wspólnoty zdołają zjednoczyć umysły i pragnienia, aby Duch Święty mógł nami kierować jak braćmi" - dodał Ojciec Święty. Papież przypomniał też o przypadającej w przyszłym roku 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego. Jego zdaniem rocznica ta uświadamia nam łączącą nas wiarę i odpowiedzialność za ukazywanie wszystkim znaków nadziei, świadczących o obecności Boga w świecie. Franciszek podkreślił, że obchody rocznicy tego wczesnochrześcijańskiego soboru są zachętą dla wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych, aby dążyły do widzialnej jedności, odpowiadając na modlitwę Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno".