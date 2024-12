Papież do Human Economic Forum: człowiek zawsze w centrum

Papież przyjął uczestników Human Economic Forum. Jest to dwudniowa międzynarodowa konferencja, która odbywa się w siedzibie włoskiego parlamentu. Jej tematem jest poszukiwanie nowych dróg rozwoju, które uwzględniałyby centralną pozycję każdego człowieka.

Krzysztof Bronk - Watykan

Zwracając się do uczestników tego wydarzenia, Franciszek wskazał na znaczenie takiego właśnie podejścia. „Dążenie do zrównoważonego i integralnego rozwoju człowieka – powiedział Ojciec Święty – ma decydujące znaczenie dla zachowania i promowania powszechnego dobra wspólnego. Wymaga to umieszczenia osoby ludzkiej w centrum naszych zainteresowań i działań. Musimy zawsze patrzeć na konkretne osoby, we wszystkich ich wymiarach, aby zwalczać ubóstwo, przywracać godność wykluczonym, a jednocześnie troszczyć się o wspólny dom”.

Papież zauważył, że promocja ludzka jest tym skuteczniejsza, im bardziej opiera się na trwałych systemach gospodarczych. Dlatego ważne jest, że forum to ma charakter globalny i biorą w nim udział eksperci z różnych kultur i religii, ponieważ pomaga to uwzględnić wszystkie ludzkie potrzeby.

Na zakończenie Franciszek przypomniał uczestnikom Human Economic Forum o potrzebie poszanowania świętości ludzkiego życia.