Papież do filipińskich migrantów: Kościół zawsze jest domem

Gdziekolwiek jesteśmy, Kościół zawsze jest dla nas domem, ciepłym i gościnnym – powiedział Papież, przyjmując w Watykanie, przedstawicieli filipińskich migrantów z Hiszpanii. Okazją do wizyty jest 25. rocznica erygowania w Barcelonie filipińskiej parafii.

Krzysztof Bronk – Watykan

Dawajcie świadectwo wiary

Filipińczycy to ludzie wiary – powiedział Papież, wspominając swą wizytę w tym kraju. Przypomniał, że we Mszy św. w Manili uczestniczyło wówczas 7 milionów wiernych. Franciszek przyznał, że ważne świadectwo dają też Filipińczycy pracujący w Stolicy Apostolskiej. „Dawajcie świadectwo w tym społeczeństwie, które stało się zbyt bogate, zbyt kompetentne, zbyt samowystarczające” - dodał Franciszek.

Maryja jest z wami na emigracji

Przyznał, że audiencja ta przywodzi mu na myśl los wielu migrantów, którzy nie mogą znaleźć ciepłego i gościnnego domu, stają w obliczu niezliczonych trudności i nieporozumień, które wyrastają wobec nich niczym ciernie. „Jednakże to właśnie pośród tych cierni - powiedział Papież - ukazuje się nam nasza błogosławiona Matka Maryja, abyśmy nie tracili nadziei i byli stanie stawić czoła problemom, ufając w Jej ochronę i pomoc”.

Św. Wawrzyniec Ruiz, wzór poświęcenia

Franciszek przypomniał też Filipińczykom postać św. Wawrzyńca Ruiza. To właśnie on jest patronem ich parafii w Barcelonie. Św. Wawrzyniec żył na początku XVII w. Jest pierwszym świętym z Filipin. Jego ojciec był Chińczykiem, a matka Filipinką. Wraz z dominikanami udał się na misję do Japonii i tam poniósł męczeńską śmierć. Pomimo straszliwych tortur nie wyparł się wiary w Chrystusa.

Zachęcając Filipińczyków do jego naśladowania, Papież zaznaczył, że św. Wawrzyniec nigdy nie stracił nadziei, lecz zawsze ufał Jezusowi. W ten sposób stał się wzorem życia poświęconego Bogu w naszych braciach.