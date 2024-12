Papież: Dialog to najważniejszy element w rodzinie

Nigdy nie zamykajmy się w sobie ani, co gorsza, z nosami w telefonach. Rozmawiać, słuchać się nawzajem – to jest dialog, który przynosi dobro i buduje! – wskazał Ojciec Święty podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę Świętej Rodziny.

ks. Marek Weresa - Watykan

Papież Franciszek na początku rozważania nawiązał do rozważanej tego dnia Ewangelii mówiącej o tym jak dwunastoletni Jezus zagubił się podczas corocznej pielgrzymki do Jerozolimy. Wskazał, że opisana sytuacja poszukiwań i odnalezienia Syna Bożego jest obrazem rodziny, która na przemian przeżywa chwile spokoju i dramatu. Jest to także historia kryzysu obecnych czasów; braku zrozumienia między nastolatkiem i dwojgiem rodziców.

Ojciec Święty zaznaczył, że Święta Rodzina jest wzorem, gdyż potrafiła prowadzić dialog, słuchać i rozmawiać ze sobą. „Rodzina, która nie komunikuje się ze sobą, nie może być szczęśliwa” - wskazał Franciszek.

Maryja jest tą, która „nie oskarża i nie osądza, lecz stara się zrozumieć, jak przyjąć to dziecko tak inne, słuchając go”. Papież wskazał, że „słuchanie oznacza nadanie znaczenia drugiej osobie, uznanie jej prawa do istnienia i do samodzielnego myślenia”. Franciszek zaznaczył, że takim uprzywilejowanym momentem dialogu i słuchania w rodzinie są posiłki. „Dobrze jest być razem przy stole i rozmawiać. Może to rozwiązać wiele problemów, a przede wszystkim łączy pokolenia” – zaznaczył.

Papież wskazał również, że nawet Rodzice Jezusa nie zawsze Go rozumieli, a to czego dziś możemy nauczyć się od Świętej Rodzina, to wzajemne słuchanie.