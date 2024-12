Papież: bądźcie narzędziami ewangelizacji

Przedstawiciele Caritas dzięki uniwersalnemu językowi dzieł miłosierdzia, który jest zrozumiały dla wszystkich, ich świadectwu i wysiłkom oddania Jezusowi i Ewangelii stają się przykładami myślenia obywatelskiego, filantropii, a przede wszystkim narzędziami ewangelizacji – wskazał Franciszek podczas spotkania z delegacją Caritas z archidiecezji Toledo.

ks. Marek Weresa – Watykan

Wzniosłe cele

Papież na początku przemówienia odwołał się do przeżywanego jubileuszu 60-lecia działalności Caritas Toledo. Wskazał, że uch zaangażowanie, wykracza poza konkretne dobro, które można wyświadczyć jednostce. Objawia się to w podejmowaniu wyzwań, aby być siłą do zmian w społeczeństwie, poprzez szerzenie ducha miłosierdzia i sprawiedliwości; „aby obudzić we wszystkich ludziach dobrej woli bardziej braterskie sumienie”.

Ten wzniosły cel osiąga się dzięki profesjonalizmowi każdego z odpowiedzialnych za działania społeczne i charytatywne, zaczynając od formacji ludzkiej i duchowej. Pozwala to, aby skutecznie radzić sobie z ciągle zmieniającymi się problemami społecznymi. Na nowe wyzwania trzeba patrzeć z perspektywy nauczania społecznego Kościoła. „Nie zapominając o duchu współpracy i synodalności ze wszystkimi rzeczywistościami duszpasterskimi, które tworzą Kościół diecezjalny jako całość” – dodał Franciszek.

Jezus obecny w ubogim

Ojciec Święty zachęcił także, aby w podjętych zadaniach „iść naprzód”, zawsze ucząc się od Chrystusa: z żywej księgi modlitwy, Jego słowa, doświadczenia sakramentów, uważnego słuchanie głosu Jego pasterzy i obecności Jezusa w Eucharystii oraz w tych, którym służą. Franciszek dodał, aby byli „nauczycielami tej mądrości, której świat tak bardzo potrzebuje”.