Papież apeluje o konkretną nadzieję pokoju w Ukrainie

Dzieci, kobiety, starsi, słabi są pierwszymi ofiarami wojny. Wojna to horror, obraża Boga i ludzkość, nie oszczędza nikogo, grozi pogorszeniem sytuacji milionów wysiedlonych ludzi. Wojna i zima są tragiczne – mówił Papież podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański, apelując o konkretną nadzieję pokoju w Ukrainie.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Papież apelował, aby dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać wojnę w Ukrainie i sprawić, by dialog między jednością i pojednaniem zapanował na każdym poziomie. Prosił, aby przygotowując się do Bożego Narodzenia, oczekując narodzin Króla Pokoju, dać tym ludziom konkretną nadzieję.

Franciszek wyraził radość z zawieszenia broni, które ma miejsce w Libanie. „Mam nadzieję, że będzie ono przestrzegane przez wszystkie strony” – dodał.

Jednocześnie Ojciec Święty wyraził nadzieję, że zostaną wyzwoleni Izraelczycy, którzy nadal są przetrzymywani przez Hamas, oraz że w Gazie będzie dostęp do pomocy humanitarnej dla wyczerpanej ludności palestyńskiej.

Ojciec Święty pozdrowił grupy pielgrzymów przybyłe m.in. z Barcelony, Murcji, Walencji, Arco di Trento, Sciacca. Życzył wszystkim dobrego Adwentu.