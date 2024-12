Nowi święci i błogosławieni, dekret ws. założyciela Wspólnoty Emmanuel

Papież postanowił rozszerzyć na Kościół powszechny kult 16 karmelitanek bosych z Compiègne, zgilotynowanych podczas rewolucji francuskiej. Uznał też m.in. heroiczność cnót założyciela Wspólnoty Emmanuel Pierra Goursata oraz męczeństwo administratora apostolskiego Estonii, zabitego przez komunistów na Syberii.

Vatican News

Bł. Teresa od św. Augustyna i 15 karmelitanek bosych z Compiègne, które zostały zabite z nienawiści do wiary podczas rewolucji francuskiej, są od dziś świętymi. Zadecydował o tym Papież podczas audiencji dla prefekta Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcella Semeraro. Karmelitanki poniosły męczeństwo 17 lipca 1794 r. w Paryżu. W ich przypadku zastosowano procedurę kanonizacji ekwiwalentnej.

Abp Eduard Profittlich – męczennik komunizmu

Franciszek upoważnił dykasterię również do promulgowania dekretu o męczeństwie sługi Bożego abp. Eduarda Profittlicha z Towarzystwa Jezusowego, administratora apostolskiego Estonii. Urodził się 11 września 1890 r. w Birresdorf w Niemczech, zmarł 22 lutego 1942 r. w Kirowie na Syberii. W 1912 r. wstąpił do seminarium duchownego w Trewirze, ale w następnym roku został przyjęty do nowicjatu jezuitów w Heerenbergu w Holandii. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do niemieckiej armii i przydzielony do służby medycznej. Po wojnie wznowił studia filozoficzne i teologiczne, a 27 sierpnia 1922 r. został księdzem. Wysłany do Polski, uzyskał doktorat z filozofii i doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie został wysłany do Estonii w ramach Misji Wschodniej Towarzystwa Jezusowego. W 1931 r. Pius XI mianował go administratorem apostolskim Estonii, a w 1936 r. arcybiskupem tytularnym Adrianopola. Po sowieckiej inwazji na Estonię 17 czerwca 1940 r. prawie wszyscy księża zostali aresztowani. Profittlich mógł wrócić do domu, ale zdecydował się pozostać w Estonii ze swoimi wiernymi. 27 czerwca 1941 r. został aresztowany i deportowany do Kirowa w Rosji, gdzie poddano go wielokrotnym torturom, na które odpowiedział oświadczeniem, że jego jedyną misją była posługa duchowa powierzonym mu wiernym. Skazany na śmierć, zmarł przed wykonaniem wyroku z powodu cierpień więziennych.

Ks. Elia Comini – ofiara nazizmu i faszyzmu

Kolejny ogłoszony dziś dekret dotyczy męczeństwa ks. Elia Cominiego, salezjanina urodzonego w Calvenzano di Vergato (Włochy) 7 maja 1910 r. i zabitego z nienawiści do wiary 1 października 1944 r. w Pioppe di Salvaro (Włochy).

W 1926 r. złożył pierwszą profesję zakonną u salezjanów. W 1935 r. przyjął święcenia kapłańskie i poświęcił się wychowaniu młodzieży w szkołach salezjańskich w Chiari i Treviglio, gdzie został również dyrektorem.

Każdego roku spędzał wakacje ze swoją starszą matką i pomagał proboszczowi parafii Salvaro, gdzie mieszkała jego rodzina, w posłudze duszpasterskiej. Czynił to również podczas wojny. Został zabity przez nazistów za utrzymywanie kontaktów z partyzantami.

Bp Áron Márton – w obronie wiary i godności człowieka

Áron Márton – biskup Alba Julia, urodził się 28 sierpnia 1896 r. w Csíkszentdomokos (dzisiejsza Rumunia), zmarł 29 września 1980 r. w Alba Iulia (Rumunia). Walczył w I wojnie światowej, zanim został księdzem, poświęcając się również nauczaniu. Jako biskup poświęcił się wzmacnianiu więzi między duchowieństwem, podzielonym przez konflikt wojenny i nienawiść rasową. W latach II wojny światowej otwarcie wypowiadał się przeciwko nazistowskim prawom rasowym i opiekował się uchodźcami oraz Żydami. W okresie powojennym jego praca duszpasterska miała na celu ochronę wiary przed atakiem ze strony rumuńskich komunistów, którzy między innymi uciskali mniejszość węgierską w Transylwanii. Aresztowany w 1949 r., został osądzony i skazany na ciężkie więzienie i ciężkie roboty. Bardzo cierpiał również fizycznie, a po odejściu z kierowania diecezją 2 kwietnia 1980 r. z powodu choroby nowotworowej zmarł kilka miesięcy później.

O. Józef Maria Leon – troszcząc się o życie duchowe

Józef Maria Leon – kapłan Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela; urodził się 23 maja 1829 r. w Casaltrinità (obecnie Trinitapoli, Włochy), zmarł 9 sierpnia 1902 r. w Angri (Włochy). Studiował w seminarium pomimo sprzeciwu ojca, a po nowicjacie u redemptorystów złożył profesję zakonną w 1851 r. Po pobycie w Vallo della Lucania i Angri, kiedy zakony zostały zniesione w 1860 r., powrócił do rodzinnego miasta, prowadząc owocny apostolat we współpracy z miejscowym duchowieństwem. Został kaznodzieją i spowiednikiem, pozostając blisko rodzin dotkniętych epidemią cholery, która rozprzestrzeniła się wśród ludności w 1867 roku. W 1880 r., kiedy można było powrócić do życia zakonnego, powrócił do wspólnoty redemptorystów w Angri i podjął się różnych zadań, poświęcając się również publikacji i przedrukowi niektórych swoich dzieł ascetycznych i duchowych. Wyróżniał się jako spowiednik, kierownik duchowy i rekolekcjonista dla kapłanów, seminarzystów i sióstr zakonnych. Przyczynił się w znacznym stopniu do odnowy życia zakonnego i duchowego wzrostu wiernych świeckich. Jego stan zdrowia pogorszył się na początku 1902 r., a kilka miesięcy później zmarł.

Pierre Goursat - służąc młodym zagrożonym narkotykami i przestępczością

Pierre Goursat urodził się 15 sierpnia 1914 r. w Paryżu; zmarł tamże 25 marca 1991 r. Przeżył trudne dzieciństwo z powodu ojca z zaburzeniami psychicznymi, który porzucił rodzinę. Jako świecki konsekrowany, prowadził intensywną działalność we francuskim środowisku kulturalnym, a po zbliżeniu się do ojca, coraz bardziej interesował się ubogimi oraz osobami w trudnej sytuacji fizycznej i psychicznej, poświęcając się przede wszystkim młodym ludziom zagrożonym narkotykami i przestępczością, aż do przyjęcia niektórych z nich w barze domowym Péniche. Założył kilka grup modlitewnych, które nazwał „Emmanuel”, organizując dla nich sesje formacyjne w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray-Le-Monial. Miejscowy biskup powierzył opiekę nad tym sanktuarium Wspólnocie Emmanuel, która uczyniła z niego ważne centrum duchowości. Po zawale serca w 1985 r. postanowił wycofać się z kierowania wspólnotą, spędzając ostatnią część życia w odosobnieniu i na modlitwie, w postawie ufnego oddania się Bogu.