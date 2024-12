Jubileusz 2025, nowy cykl katechez: „Jezus Chrystus naszą nadzieją”

Papież rozpoczął nowy cykl katechez środowych, które będą trwały przez cały Rok Jubileuszowy. Ich tematem jest: „Jezus Chrystus naszą nadzieją”, bo jak podkreślił Franciszek, to On jest celem naszego pielgrzymowania i On sam jest drogą, szlakiem, który trzeba przebyć. Dzisiejsza katecheza była poświęcona rodowodowi Jezusa.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek zauważył, że o dzieciństwie Jezusa opowiadają dwie Ewangelie: Mateusza i Łukasza. Różnią się one tym, że Łukasz opowiada wydarzenia oczami Maryi, a Mateusz Józefa, kładąc nacisk na niezwykłe ojcostwo. I to właśnie w Ewangelii Mateusza przedstawiony zostaje rodowód Jezusa.

W rodowodzie Jezusa są też postacie problematyczne

Jest to lista imion, która ukazuje nam prawdę historii. W genologii Jezusa są też postacie problematyczne, podkreśla się grzech Dawida z Batszebą. Wszystko jednak kończy się i rozkwita w Maryi i w Jezusie.

Każdy z nas otrzymał życie od innych

Genealogia – jak wyjaśnił Papież – to gatunek literacki, który przekazuje nam bardzo ważne przesłanie: „nikt nie daje życia samemu sobie, ale otrzymuje je w darze od innych; w tym przypadku chodzi o naród wybrany, a ci, którzy dziedziczą depozyt wiary od swoich ojców, przekazując życie swoim dzieciom, przekazują im również wiarę w Boga”.

Cztery kobiety w rodowodzie Jezusa to cudzoziemki

W przeciwieństwie do innych genealogii znanych ze Starego Testamentu, w których wymieniane są wyłącznie imiona męskie, w genealogii Jezusa pojawia się również pięć kobiet: Tamar, Rachab, Rut, Batszeba i Maryja. Pierwsze cztery to cudzoziemki. W ten sposób do genealogii Jezusa wchodzi świat pogan, przez co, jak zauważył Benedykt XVI w książce „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo”, „staje się widoczne Jego posłannictwo do Żydów i pogan”. „Jezus jest synem Dawida – powiedział Franciszek - wszczepionym przez Józefa w tę dynastię i przeznaczonym, aby być Mesjaszem Izraela, ale jest także synem Abrahama i kobiet cudzoziemek, przeznaczonym zatem do bycia ‘Światłością dla pogan’ (por. Łk 2, 32) i ‘Zbawicielem świata’ (J 4, 42)”.

Maryja nowym początkiem

Ojciec Święty zaznaczył też, że o ile inne kobiety są wymieniane obok mężczyzny, który z nich się narodził, lub tego, który go spłodził, to Maryja zyskuje w tej genealogii szczególne znaczenie: „wyznacza nowy początek, Ona sama jest nowym początkiem, ponieważ w jej przypadku to już nie ludzkie stworzenie jest protagonistą zrodzenia, lecz sam Bóg”.