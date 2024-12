Grudzień miesiącem modlitwy za pielgrzymów nadziei

Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei – zachęca Ojciec Święty w grudniowej intencji modlitewnej, opublikowanej przez Papieską Światową Sieć Modlitwy.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

Spotkanie z Chrystusem – lekarstwem na zniechęcenie

W grudniowym rozważaniu i zaproszeniu do wspólnej modlitwy, Papież Franciszek przypomina, że współczesny świat bardzo potrzebuje chrześcijańskiej nadziei, „która napełnia nasze życie radością”. Zachęca, by to właśnie w niej szukać odpowiedzi na codzienne zniechęcenia, związane np. z niepewną sytuacją materialną, czy lękiem o przyszłość. „Nadzieja jest kotwicą, którą zarzucamy wraz z liną, aby przycumować do brzegu. Musimy trzymać się liny nadziei, i to trzymać się mocno” – mówi.

Stać się pielgrzymami nadziei

„Pomóżmy sobie nawzajem odkrywać to spotkanie z Chrystusem, które daje życie i jako pielgrzymi nadziei wyruszmy w podróż, aby uczcić to życie” – zaprasza Ojciec Święty. Prosi, aby wierzący stawali się tymi, za pośrednictwem których niezawodna nadzieja może dotrzeć do wszystkich, którzy jej szukają.

„Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz umocnił nas w wierze, pomógł nam lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei” – wzywa Papież na zakończenie krótkiego filmu, który, jak co miesiąc, towarzyszy zaproszeniu do wspólnej modlitwy.