Franciszek wsparł zbiórkę dla niepełnosprawnych dziewczynek spod Krakowa

Papież Franciszek ofiarował darowiznę na zakup dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami samochodu dla Marysi i Ani z podkrakowskich Konar. Pieniądze zostały przekazane przez jałmużnika papieskiego kard. Konrada Krajewskiego. W ten sposób chore dziewczynki dołączyły do grona licznych osób i instytucji, które otrzymały pomoc od Ojca Świętego.

Ania ma 8 lat, a Marysia 16. Dziewczynki cierpią na nieuleczalną chorobę genetyczną - zespół Leigha. Postępująca choroba konsekwentnie doprowadziła obie siostry do pełnej niepełnosprawności. Poruszają się na wózkach inwalidzkich i muszą korzystać ze sztucznej wentylacji oddechowej.

„Przewóz ich na wózkach inwalidzkich to tylko część naszego wyzwania, ponieważ razem z dziewczynkami zawsze jeździ niezbędny sprzęt - respiratory, ssaki, cewniki Marysi i Ani oraz bagaże, które są konieczne za każdym razem, gdy wychodzimy z domu” - opisują rodzice sióstr Magdalena i Marcin. Dostosowany do potrzeb dziewczynek samochód jest niezbędny do tego, by nie musiały się przesiadać z wózków inwalidzkich na fotele wraz z całym sprzętem od wentylacji. Nowe wyzwanie jest dla rodziny bardzo trudne finansowo i technicznie.

„Otrzymaliśmy dotację z PFRON na kwotę 154 500 zł. Samochód spełniający kryteria potrzeb i wytycznych PFRON kosztuje 295 500 zł, musi mieć również gwarancję” - informują rodzice. By skorzystać z dofinansowania, rodzina musi samodzielnie zebrać pozostałą kwotę - 141 000 zł.

Po raz kolejny Ojciec Święty udowodnił, że dostrzega nie tylko globalne problemy trapiące ludzkość, ale także troski pojedynczych osób. Adresatami udzielanej przez Franciszka były już m.in. tarnowska fundacja Kromka Chleba, krakowska inicjatywa Zupa na Plantach, poznańska szkoła dla dzieci z niepełnosprawnościami, która zbierała pieniądze na windę, czy mała Julka z Lubartowa, która od urodzenia zmaga się z wrodzoną wadą kończyn dolnych. Papież przekazał także pieniądze na zakup szkolnego busa dla misji w Kiabakari w Tanzanii oraz na karetkę dla Lwowa zakupioną przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Pieniądze na samochód dla Ani i Marysi zbierane są m.in. na portalu zrzutka.pl pod adresem: zrzutka.pl. W zbiórkę zaangażował się także krakowski biskup pomocniczy Damian Muskus OFM, który na swoim profilu w mediach społecznościowych organizuje aukcje i specjalne konkursy. Aby pomóc w zakupie samochodu, lokalna społeczność podkrakowskich Konar i gminy Mogilany organizuje charytatywne koncerty i licytacje.

md / Katolicka Agencja Informacyjna / niedziela.pl