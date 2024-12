Franciszek: w Kościele, jak w orkiestrze, wszyscy są potrzebni

Każdy w orkiestrze gra własną partyturę, ale musi harmonizować z innymi, generując w ten sposób piękno muzyki - mówił Ojciec Święty do uczestników i organizatorów „Koncertu z Ubogimi”, który po raz kolejny został zorganizowany w Watykanie z udziałem wybitnych artystów.

W Auli Pawła VI jak każdego roku zorganizowano charytatywne wydarzenie muzyczne „Koncert z Ubogimi”. Papież Franciszek spotkał się z uczestnikami i organizatorami koncertu, by im podziękować za to dzieło, które - jak mówił - „jednoczy serca i podnosi ducha”.

Każdy wezwany do wyrażenia siebie

Franciszek podziękował księdzu prałatowi Marco Frisinie, który zgromadził międzynarodowych artystów, wraz z Chórem Diecezji Rzymskiej, obchodzącym czterdziestolecie działalności, oraz Orkiestrą Opery Nova.

„Dziękuję wszystkim artystom, w szczególności za ich szczególny udział, Maestro Hansowi Zimmerowi; a także wiolonczelistce Tinie Guo, kompozytorowi Dario Vero - jesteś dobrym kompozytorem, zrobiłeś to świetnie! - oraz aktorce Serenie Autieri“ - mówił Ojciec Święty.

Stwierdził, że nawet dzieci, kiedy płaczą, tworzą muzykę. Papież podkreślił, że koncert jest przypowieścią o harmonii, którą Kościół stara się żyć pełniej. I dodał, że wszyscy w Kościele są potrzebni.

„Każdy w orkiestrze gra własną partyturę, ale musi harmonizować z innymi, generując w ten sposób piękno muzyki. A w kompozycji cisza, interwały, dysonanse są równie ważne jak same nuty. Bóg nie tworzy odpadów. Bóg nie tworzy odpadów. Każdy jest wezwany do wyrażenia siebie, do wykonania swojej części razem z innymi” - mówił Franciszek.

Ojciec Święty z uczestnikami i organizatorami „Koncertu z Ubogimi”

Koncert znakiem harmonii synodalnej

Papież podkreślił konieczność uczestniczenia w tej „orkiestrze” oraz współpracy z innymi, by tworzyć symfonię i harmonię, która buduje i pociesza wszystkich.

Ojciec Święty dodał, że „Koncert z Ubogimi” jest pięknym znakiem synodalnej harmonii, ponieważ odbywa się w komunii „z naszymi najsłabszymi braćmi i siostrami, zaproszonymi do udziału w tej wspaniałej symfonii miłości, jaką jest Ewangelia”.