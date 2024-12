Franciszek: niesienie Chrystusa w procesji i pomoc ubogim to ta sama miłość

O tym, że uczynki miłosierdzia względem potrzebujących są odzwierciedleniem miłości samego Boga, ukrytego pod postacią Chleba, pisze Papież w przesłaniu do trwającego w Sewilli II Międzynarodowego Kongresu Bractw i Pobożności Ludowej.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Zwracając się do uczestników międzynarodowego spotkania, których ok. 1800 zgromadziło się w hiszpańskiej Sewilli, Papież zwrócił uwagę na trzy wyzwania: ewangelizacyjną skuteczność podejmowanych wysiłków, piękno świadectwa chrześcijańskiego życia oraz serce przepełnione ukrytą miłością, pomagającą prawdziwie zbliżać się do braci.

Potrzeba ewangelizacyjnej skuteczności

Mówiąc o ewangelizacyjnej skuteczności, Papież podkreślił, że polega ona na „narodzeniu się z Chrystusa”, dzięki wierze otrzymanej w domu, doświadczeniu życia i odwadze dzielenia się wiarą we wspólnocie i w jedności z Kościołem.

Piękno w jedności i różnorodności

Nawiązując z kolei do potrzeby dawania pięknego świadectwa życia chrześcijańskiego, Ojciec Święty podkreślił, że jest ono możliwe dzięki różnorodności i jedności członków Kościoła: począwszy od dzieci, zaangażowanych we właściwe im posługi „czujących się ważnymi w tym”. Zauważył też, że piękno dostrzegalne jest „w tej doskonałej jedności, która rodzi się z połączenia tak wielu osobliwości, posług i dzieł”, wykonywanych z cierpliwością i wytrwałością. „To piękno Chrystusa wyzwa nas do bycia braćmi i siostrami i do wyjścia z Chrystusem na ulice, do niesienia Go ludziom, by wszyscy mogli kontemplować Jego piękno” – pisze Franciszek, nawiązując do procesji eucharystycznych, charatkerystycznych dla ludowej pobożności i angażujących rozmaite bractwa i grupy liturgiczne. Różne posługi i stany, widoczne podczas procesyjnego nabożeństwa porównuje do „nut tej samej partytury, które tylko razem tworzą pieśń uwielbienia”. To właśnie tematyce piękna Papież poświęcił najwięcej miejsca w swoim przesłaniu.

Tabernakulum – wzorem ukrytej miłości

Kontynuując temat eucharystycznej procesji, Papież przypomina, że Jezus Eucharystyczny jest jedynym Pokarmem, który może nasycić współczesne społeczeństwo i tym bardziej docenia wysiłki „szaleńców” – mówiąc językiem świata – wychodzących na ulice, by ukazywać ludziom Boga.

Następnie Ojciec Święty podkreśla, że zaangażowanie świeckich w przemianę świata i okazywanie czułości potrzebującym jest właśnie niesieniem światu Chrystusa – podobnym do gestu „niesienia Go” w procesji Eucharystycznej. Podkreśla, że gesty miłosierdzia, wykonywane wobec potrzebujących, są „tą samą ukrytą miłością, którą znajdujemy w tabernakulum” i przypomina, że ludzkie pielgrzymowanie powinno być właśnie owym niesieniem Chrystusa po drogach świata, by jak największa liczba osób mogła doświadczyć Jego miłości.

II Międzynarodowy Kongres Bractw i Pobożności Ludowej odbywa się w Sewilli od 4 do 8 grudnia. Ojca Świętego reprezentuje na tym spotkaniu jego wysłannik, abp Edgar Peña Parra, substytut ds. ogólnych w watykańskim Sekretariacie Stanu, który w imieniu Papieża przeczytał zgromadzonym jego przesłanie. W spotkaniu bierze udział ok. 1800 osób, reprezentujących bractwa kościelne i wspólnoty pielęgnujące ludowe formy pobożności na całym świecie.