Dziś 88. urodziny Ojca Świętego

Papież Franciszek 17 grudnia 2024 r. kończy 88 lat. Przyszedł na świat w 1936 r. w stolicy Argentyny Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci rodziny o włoskich korzeniach.

Jorge Mario Bergoglio, a obecnie Papież Franciszek, 11 marca 1958 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 13 grudnia 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Kordoby Ramona José Castellano.

Po latach wspominał, że droga jego powołania do kapłaństwa rozpoczęła się, gdy miał 17 lat. Przyszły Papież w tamtym czasie doświadczył podczas spowiedzi w parafii bezpośredniego i głębokiego spotkania z Bogiem, co rzutuje na całe jego życie.

Na swojej kapłańskiej drodze ks. Jorge Mario Bergoglio był m.in. mistrzem nowicjatu, a także wykładowcą na wydziale teologicznym kolegium w San Miguel, którego był rektorem od 1980 do 1986 r. Pełnił też obowiązki prowincjała jezuitów w Argentynie w latach 1973-79.

55-letni ks. Bergoglio 20 maja 1992 r. został mianowany przez św. Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. Sakrę przyjął 27 czerwca. Jako biskupie zawołanie przyjął słowa: „Miserando atque eligendo” (Spojrzał z miłosierdziem i wybrał). To nawiązanie do słynnego obrazu Caravaggia ukazującego powołanie celnika Mateusza. 28 lutego 1998 r. bp Bergoglio został arcybiskupem metropolitą Buenos Aires. 21 lutego 2001 r. abp Bergoglio został włączony do Kolegium Kardynalskiego. W latach 2005-2011 przez dwie kadencje był przewodniczącym Argentyńskiej Konferencji Biskupów.

Po abdykacji Benedykta XVI, kard. Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 r.

Franciszek to pierwszy w historii jezuita, który został papieżem, a także pierwszy zakonnik następca św. Piotra od ponad 150 lat.

Dotychczas Ojciec Święty Franciszek napisał cztery encykliki i odbył 47. zagranicznych podróży apostolskich. Jednymi z najważniejszych wydarzeń jego pontyfikatu są nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia z 2016 r. i zbliżający się Jubileusz Roku Świętego 2025.