Światowy Dzień Ubogich w Watykanie: Papież zje obiad z 1300 potrzebującymi

Vatican News

Obiad z ponad tysiącem ubogich, błogosławieństwo 13 kluczy symbolizujących projekt budowy domów dla potrzebujących, całodniowe otwarcie ambulatorium dla potrzebujących – tak Papież Franciszek będzie przeżywał VIII Światowy Dzień Ubogich w niedzielę 17 listopada. Dzień ten, obchodzony po raz pierwszy w 2017 r., był wielkim pragnieniem Franciszka, który chciał zachęcić Kościół do „wyjścia” ze swoich murów, aby spotkać ubóstwo w różnych formach, w jakich występuje ono w dzisiejszym świecie. W tym roku, w związku z rozpoczęciem Jubileuszu Zwyczajnego Roku 2025, Papież wybrał na motto fragment z Księgi Mądrości Syracha: „Modlitwa ubogiego dociera do Boga” (por. Syr 21, 5). To wyrażenie, którego twórcą jest starożytny autor Ben Syrach, jest bezpośrednie i można je łatwo zrozumieć. Papież powtarza, że ubodzy mają uprzywilejowane miejsce w sercu Boga, który zwraca na nich uwagę i jest bliski każdemu z nich. Bóg wysłuchuje modlitwy biednych i w obliczu cierpienia staje się „niecierpliwy”, dopóki nie odda im sprawiedliwości. Księga Mądrości Syracha potwierdza, że „Sąd Boży będzie na korzyść ubogich” (por. 21, 5).

Błogosławieństwo kluczy i obiad w Auli Pawła VI

Jak co roku Papież będzie przewodniczył Eucharystii w Bazylice św. Piotra o godz. 10. Przed Mszą św. Franciszek symbolicznie pobłogosławi 13 kluczy symbolizujących 13 krajów, w których „Przymierze Rodzin Bezdomnych” (Famvin Homeless Alliance) Rodziny Wincentyńskiej, w ramach projektu „13 domów” na Jubileusz, wybuduje nowe domy dla osób znajdujących się w potrzebie. Wśród tych krajów jest Syria, dla której 13 domów zostanie sfinansowanych bezpośrednio przez Stolicę Apostolską jako gest miłosierdzia w Roku Świętym. Ten wielki akt solidarności był możliwy dzięki hojnej darowiźnie firmy UnipolSai, która z entuzjazmem zaangażowała się w ten znak nadziei dla kraju wciąż nękanego wojną. Następnie, w Auli Pawła VI, Papież zje obiad z 1300 ubogimi. Posiłek, zorganizowany przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia, zostanie w tym roku ofiarowany przez Włoski Czerwony Krzyż. Na koniec każdy otrzyma od ojców ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy plecak zawierający żywność i środki higieny osobistej.

Pomoc medyczna w ambulatorium „Matki Miłosierdzia”

Przychodnia „Matki Miłosierdzia”, czyli ośrodek zdrowia związany z Dykasterią ds. Posługi Miłosierdzia, oferuje codzienną bezpłatną opiekę zdrowotną ubogim i potrzebującym, w tygodniu od 11 do 16 listopada jest otwarta nieprzerwanie od 8. do 17. Codziennie odbywają się dyżury lekarskie, wykonuje się szczepienia przeciw grypie, badania krwi, wymazy i opatrunki. Wszystkie usługi są bezpłatne i przeznaczone dla osób znajdujących się w sytuacji ubóstwa, marginalizacji czy zmagających się z innymi trudnościami.

Inicjatywy charytatywne

Dykasteria ds. Ewangelizacji zatroszczy się o najbardziej potrzebujących poprzez różne inicjatywy charytatywne, m.in. opłacenie rachunków dla mniej zamożnych rodzin we współpracy z parafiami. W tygodniu poprzedzającym VIII Światowy Dzień Ubogich wszystkie wspólnoty parafialne i diecezjalne są zaproszone do skoncentrowania swoich działań duszpasterskich, poprzez konkretne znaki, na potrzebach znajdujących się w ich otoczeniu ubogich.

Okazanie troski i gościny

Tradycyjnie Dykasteria ds. Ewangelizacji przygotowała broszurę – pomoc duszpasterską, przetłumaczoną na sześć języków, która jest skierowana do Ludu Bożego, aby, jak powiedział abp Rino Fisichella: „Światowy Dzień Ubogich mógł być stałym wyzwaniem dla naszych wspólnot, aby okazywały one troskę i gościnę tym, którzy znajdują się w potrzebie i zmagają się z trudnościami”. „Niech na tej drodze ku Zwyczajnemu Jubileuszowi Roku 2025 uwaga skierowana na najbardziej potrzebujących sprawi, że wszyscy staniemy się pielgrzymami nadziei w świecie, który potrzebuje oświecenia obecnością Światła”. Pomoc duszpasterska dostępna jest bezpłatnie na stronie Dykasterii ds. Ewangelizacji: http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/en/attivita/gmdp/2024/sussidio.html

„W swoim Orędziu – mówi abp Fisichella – Papież Franciszek zachęca wszystkich, aby nauczyli się modlić za ubogich i modlili się razem z nimi, z pokorą i zaufaniem. Światowy Dzień Ubogich jest okazją do uświadomienia sobie obecności ubogich w naszych miastach i społecznościach oraz zrozumienia ich potrzeb. Jak zawsze Papież wspomina również o «nowych ubogich», których rodzi przemoc spowodowana wojnami, «zła polityka prowadzona przy pomocy broni» (n. 4), która powoduje tak wiele niewinnych ofiar. Nie zapominajmy jednak o wolontariuszach, którzy w naszych miastach nadal poświęcają znaczną część swojego czasu na słuchanie i wspieranie najuboższych. Są to konkretne twarze, osoby, które swoim świadectwem «stają się głosem Boga odpowiadającego na modlitwy tych, którzy się do Niego zwracają» (n. 7). Światowy Dzień Ubogich jest również okazją, aby pamiętać o każdym z nich i dziękować Panu”.

Od środy 13 listopada w oficjalnym punkcie informacyjnym Jubileuszu, znajdującym się przy Via della Conciliazione 7, będzie można odebrać bezpłatne bilety dla tych, którzy chcą uczestniczyć w Mszy św. w Bazylice św. Piotra.