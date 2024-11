Papież wskazuje na Polskę jako przykład pomocy Ukrainie

Na „globalizację obojętności”, należy odpowiedzieć „globalizacją dobroczynności i współpracy”, tak aby warunki migrantów były godne – pisze Papież Franciszek w książce „La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore” (Nadzieja nigdy nie zawodzi. Pielgrzymi ku lepszemu światu), która ukaże się we wtorek w związku z Jubileuszem 2025.

ks. Paweł Rytel – Andrianik - Watykan

Ojciec Święty zaznacza, iż absolutnie konieczne jest zajęcie się w krajach pochodzenia przyczynami, które prowokują migrację (por. Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017). Papież pisze, że konieczne jest, aby programy wdrażane w tym celu zapewniały, by na obszarach dotkniętych niestabilnością i najpoważniejszymi niesprawiedliwościami było miejsce na autentyczny rozwój, który promuje dobro wszystkich, zwłaszcza dzieci, które są nadzieją ludzkości.

Polska przykładem pomocy Ukrainie

„Pomyślmy o niedawnych przykładach, które widzieliśmy w Europie. Wciąż otwarta rana wojny w Ukrainie doprowadziła tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów, zwłaszcza w pierwszych miesiącach konfliktu. Ale byliśmy również świadkami nieograniczonego przyjmowania wielu krajów granicznych, jak w przypadku Polski” – napisał Franciszek.

Franciszek dodał, że coś podobnego wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, gdzie otwarte drzwi krajów takich jak Jordania czy Liban nadal są ratunkiem dla milionów ludzi uciekających przed konfliktami w tym regionie.

Zbadanie czy w Strefie Gazy dochodziło do ludobójstwa

„Według niektórych ekspertów to, co dzieje się w Strefie Gazy, nosi znamiona ludobójstwa. Należy to dokładnie zbadać, aby ustalić, czy pasuje to do technicznej definicji sformułowanej przez prawników i organy międzynarodowe” – napisał Franciszek.

Integracja migrantów

„Musimy zaangażować kraje pochodzenia największych przepływów migracyjnych w nowy pozytywny cykl wzrostu gospodarczego i pokoju, który obejmie całą planetę” – napisał Papież.

Wskazał, że integracja przybywających migrantów ma ogromne znaczenie. „Ryzykujemy, że to, co niektórzy uważają za zbawienie w teraźniejszości, stanie się zgubą dla przyszłości. To następne pokolenia będą nam dziękować, jeśli udało nam się stworzyć warunki do niezbędnej integracji, a zamiast tego będą nas obwiniać, jeśli tylko zachęcaliśmy do jałowej asymilacji” – zaznaczył.

W książce „La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”, (Nadzieja nigdy nie zawodzi. Pielgrzymi ku lepszemu światu), opublikowanej z okazji Jubileuszu 2025 pod redakcją Hernána Reyesa Alcaide'a (Edizioni Piemme), Papież pisze także na temat rodziny, edukacji, sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej na świecie, migracji, kryzysu klimatycznego, nowych technologii i pokoju.