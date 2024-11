Papież: rzemiosło dobrze wyraża wartość ludzkiej pracy

Praca, którą wykonuję, jest owocem historii, która nas do tego uzdolniła – powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z przedstawicielami Krajowej Konfederacji Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ks. Marek Weresa – Watykan

Spojrzenie wiary na naszą pracę

Papież na początku audiencji powiedział, że rzemiosło jest „pochwałą kreatywności”; rzemieślnik musi być bowiem zdolny do tego, aby dostrzec w bezwładnej materii szczególną formę, której inni nie dostrzegają. „To czyni was współpracownikami w twórczym dziele Boga” - wskazał Franciszek i dodał, że potrzebujemy tego talentu, aby przywrócić istotę ludzkiej działalności i oddać ją na służbę projektom, które promują dobro wspólne.

Nawiązując do przypowieści o talentach (por. Mt 25, 14-30) Ojciec Święty dodał, że jest to historia mówiąca o zaufaniu Panu Bogu oraz zaproszenie do zdrowego, pozytywnego „współudziału” z samym Bogiem. On czyni nas uczestnikami swoich dóbr i liczy na nas oraz naszą odpowiedzialność. „Jeśli chcemy wzrastać w życiu, musimy porzucić strach i zaufać” - dodał. Wskazał także, że Ewangelia zawsze nas wzywa, aby nie myśleć, że to, co osiągamy, jest wyłącznie wynikiem naszych zdolności czy zasług.

Jesteśmy arcydziełami

„Wszyscy musimy odłożyć na bok strach, który paraliżuje i niszczy kreatywność. Możemy to zrobić również w sposobie, w jaki przeżywamy naszą codzienną pracę, czując, że jesteśmy częścią wielkiego projektu Boga, zdolnego zaskoczyć nas swoimi darami. Za naszym bogactwem kryją się nie tylko umiejętności, ale także Opatrzność, która bierze nas za rękę i prowadzi” - powiedział Franciszek. Dodał, że rzemiosło może to wszystko właściwie wyrazić. Dzieje się tak, jeśli każdego dnia towarzyszy nam świadomość, że Bóg nigdy nas nie opuszcza, że jesteśmy arcydziełami Jego rąk; to dzięki temu jesteśmy zdolni do tworzenia oryginalnych dzieł.

Ubogacajcie świat

Ojciec Święty pochwalił także pracę rzemieślników, która „upiększa świat”. Żyjąc w świecie, w którym panują wojna i przemoc, które powodują, że możemy tracić wiarę w możliwości człowieka, spojrzenie na dzieła rzemieślników daje pocieszenie i nadzieję. „Upiększanie świata to budowanie pokoju” - dodał.

Papież określił rozwój fabryk broni – które są najbardziej dochodowymi inwestycjami – jako coś „brzydkiego”, co „nie upiększa świata”.

Jednocześnie Franciszek wskazał, że Pan Bóg wzywa wszystkich do pracy w Jego wielkim projekcie pokoju. „Dlatego właśnie rozdaje On swoje talenty w obfitości, aby mogły one służyć życiu, a nie grzebać je w jałowości śmierci i zniszczenia, jak czynią to wojny podżegane przez wroga Boga” - zaakcentował.