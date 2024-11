Papież przyjął premiera Armenii

Nikola Paszyniana został przyjęty przez Papieża na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Podarwał Franciszkowi Księgę Lamentacji Grzegorza z Nareku, a Franciszek odwzajemnił się rzeźbą zatytułowaną „Czułość i miłość”, przedstawiającą św. Franciszka z Asyżu, symbol pokoju i szacunku dla ludzkości i przyrody, wraz z obrazem świata zagrożonego zanieczyszczeniem.

Dziś rano, 18 listopada, papież Franciszek przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie premiera Armenii Nikola Paszyniana w towarzystwie jego świty. Poufna rozmowa w Sali Bibliotecznej trwała pół godziny, od 8:55 do 9:25.

Po zakończeniu rozmowy nastąpiła tradycyjna wymiana darów. Paszynian podarował papieżowi „Księgę Lamentacji” św. Grzegorza z Nareku, chrześcijańskiego mnicha, teologa i mistyka, czczonego jako święty przez Ormiański Kościół Apostolski i Kościół katolicki. Tom ma ręcznie wykonaną złotą okładkę, dzieło ormiańskich złotników.

Franciszek odwzajemnił się tomami papieskich dokumentów i Orędziem dla Pokoju 2024, a także terakotowym dziełem zatytułowanym „Czułość i miłość”. Jest to rzeźba przedstawiająca z jednej strony postać św. Franciszka z Asyżu, symbol pokoju i szacunku dla ludzkości i przyrody, a z drugiej strony obraz świata zagrożonego zanieczyszczeniem. Wykonana jest techniką angobowania, która nadaje terakocie gładkie, skóropodobne wykończenie, wzmocnione woskową patyną. Dzieło sztuki wyraża przesłanie miłości i troski o stworzenie, zainspirowane słowami Papieża z homilii wygłoszonej 19 marca 2013 r. podczas Mszy św. na rozpoczęcie pontyfikatu: „Troszczyć się o stworzenie, o każdego mężczyznę i każdą kobietę, ze spojrzeniem czułości i miłości, to otwierać horyzont nadziei, to otwierać przebłysk światła pośród tak wielu chmur, to przynosić ciepło nadziei!”