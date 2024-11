2024.11.06 Audiencja Generalna (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Franciszek przed Jubileuszem: pomnażajmy modlitwę w Kościele

Modlitwa chrześcijańska to nie człowiek, który mówi przez telefon, z jednej strony, do Boga, który jest po drugiej stronie, nie, to Bóg modli się w nas! Modlimy się do Boga przez Boga – powiedział Papież Franciszek podczas środowej katechezy. Wskazał również, że modlitwa wstawiennicza – jako darmowa i bezinteresowna – jest cennym i koniecznym zadaniem we wspólnocie Kościoła.

Ks. Marek Weresa – Watykan Temat środowej katechezy był poświęcony modlitwie jako działaniu uświęcającemu Ducha Świętego. Papież przypomniał na początku, że trzecia Osoba Trójcy Świętej jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem chrześcijańskiej modlitwy. „Modlimy się, aby otrzymać Ducha Świętego i otrzymujemy Ducha Świętego, abyśmy mogli prawdziwie się modlić, to znaczy jako dzieci Boże, a nie jako niewolnicy” - powiedział.

Franciszek wskazał na aspekt, który dla wierzących jest najważniejszy i najbardziej dodający otuchy, a jest nim to, że to Duch Święty jest Tym, który daje nam prawdziwą modlitwę. Wskazał na powód naszej słabości, tego, że nie potrafimy się modlić. Problem polega na tym, że jako ludzie szukamy „najpierw dodatków, czyli naszych własnych korzyści, i zupełnie zapominamy, by prosić o królestwo Boże”. Duch Święty przychodzi na ratunek naszej słabości, ale czyni jeszcze coś o wiele ważniejszego. On zaświadcza, potwierdza, że jesteśmy dziećmi Bożymi i „wkłada w nasze usta wołanie: «Abba! Ojcze!»”. Papież powiedział, że to właśnie na modlitwie trzecia Osoba Trójcy Świętej objawia się jako „Paraklet” – nasz orędownik i obrońca. „On nie oskarża nas przed Ojcem, ale nas broni” – wskazał. Franciszek dodał, że owszem, przekonuje nas o tym, że jesteśmy grzesznikami, lecz czyni to w tym celu, abyśmy doświadczyli radości Bożego miłosierdzia, a nie po to, by zniszczyć nas pustym poczuciem winy. „Nawet gdy nasze serce czyni nam wyrzuty, On przypomina nam, że «Bóg jest większy niż nasze serca»” – dodał Ojciec Święty. Czytaj także 06/11/2024 Papież do Polaków: módlmy się za naszych zmarłych Podczas środowej audiencji generalnej, Ojciec Święty zachęcił pielgrzymów z Polski do modlitwy wstawienniczej. Przypomniał, że w pierwszych dniach listopada modlimy się za ...

