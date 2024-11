Papież: odwiedzając cmentarz odnawiamy naszą wiarę w Chrystusa

Boże, pociesz wszystkich pogrążonych w bólu rozstania, mając pewność, że umarli żyją w Tobie i że nawet ciała powierzone ziemi staną się pewnego dnia uczestnikami wielkanocnego zwycięstwa Twojego Syna – tymi słowami modlił się Ojciec Święty na zakończenie Mszy św. której przewodniczył na rzymskim Cmentarzu Laurentyńskim, we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.

ks. Marek Weresa - Watykan

„Nie zapominajmy, że Eucharystia jest największą i najskuteczniejszą modlitwą za dusze zmarłych” – powiedział wczoraj Ojciec Święty na zakończenie pozdrowień po modlitwie Anioł Pański.

Franciszek po przybyciu na nekropolię odwiedził najpierw „Ogród Aniołów” – miejsce, gdzie spoczywają ciała zmarłych dzieci, w tym dzieci nienarodzonych. Tam złożył kwiaty, modlił się prywatnie oraz zatrzymał się na chwilę rozmowy z ojcem, który stracił dziecko.

2024.11.02 Modlitwa na Cmentarzu Laurentyńskim

„Błogosławiony bądź Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swoim wielkim miłosierdziu odrodziłeś nas przez zmartwychwstanie Jezusa do żywej nadziei, do dziedzictwa, które nie niszczeje ani nie gnije. Wysłuchaj modlitwy, którą kierujemy do Ciebie za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Otwórz ramiona Twego miłosierdzia i przyjmij ich do chwalebnego zgromadzenia Świętego Jeruzalem” – modlił się dziś Franciszek przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa.