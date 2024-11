Papież o ukrytych chrześcijanach w Japonii: wielkie świadectwo wiary

Historia ukrytych chrześcijan w Japonii to wielki, choć ukryty rozdział w historii Kościoła powszechnego – powiedział Papież, przyjmując na audiencji członków stowarzyszenia, które zajmuje się zachowaniem miejsc związanych z historią tych japońskich chrześcijan. W 2018 r. miejsca te zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ukryci chrześcijanie to potomkowie Japończyków, którzy przyjęli chrzest w ramach misji zainicjowanej w 1549 r. przez św. Franciszka Ksawerego. Kiedy wybuchły krwawe prześladowania, a misjonarze zostali wygnani z Japonii, wielu chrześcijan nadal wyznawało swą wiarę w ukryciu i potajemnie przekazywało ją kolejnym pokoleniom. W ten sposób przetrwali przez 250 lat, aż do 1858 r., kiedy do Japonii powrócili katoliccy misjonarze.

Żywo świadectwo wierności

Papież wyraził nadzieję, że uznanie znaczenia miejsc związanych z ukrytymi wyznawcami Chrystusa stanie się żywym świadectwem wierności tak wielu japońskich chrześcijan, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali cenny skarb wiary. Nawiedzanie tych miejsc powinno również ożywiać współczesnych wyznawców Chrystusa w ich ewangelizacyjnym zapale.

Módlmy się za prześladowanych chrześcijan

„Drodzy przyjaciele – dodał Papież – kiedy myślimy o heroizmie pierwszych misjonarzy, odwadze japońskich męczenników i wytrwałości małej, ale wiernej wspólnoty katolickiej w waszym kraju, jak możemy nie zwrócić naszych myśli ku naszym chrześcijańskim braciom i siostrom, którzy w naszych czasach cierpią prześladowania, a nawet śmierć za imię Jezusa? Proszę was o przyłączenie się do mnie w modlitwie za nich i za tych, którzy cierpią z powodu gorzkich owoców wojny, przemocy, nienawiści i ucisku. Powierzmy ich wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła i jeszcze gorliwiej módlmy się o nadejście Królestwa Chrystusa, Królestwa powszechnego pojednania, sprawiedliwości i pokoju”.