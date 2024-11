Papież na pierwsze zgromadzenie synodalne włoskiego Kościoła

Droga synodalna rozwija w nas energię, aby Kościół mógł jak najlepiej wypełniać swoje zobowiązania wobec kraju. Jezus kontemplował tłumy i rozumiał ich cierpienia i oczekiwania, potrzebę chleba dla ciała i chleba dla duszy – napisał Papież do uczestników pierwszego zgromadzenia synodalnego we Włoszech, które rozpoczęło się dzisiaj w Bazylice św. Pawła za Murami.

Vatican News

Franciszek podkreślił, że mają oni patrzeć na społeczeństwo ze współczuciem i przygotowywać się na przyszłość, przezwyciężając nieewangeliczne postawy, takie jak rozpacz, użalanie się nad sobą, strach czy zamknięcie. Nadal zasiewajcie Słowo, aby wydawało plon – dodał Franciszek.

Ojciec Święty zauważył, że pierwsze zgromadzenie synodalne Kościoła we Włoszech odbywa się w tej samej bazylice, w której Jan XXIII w 1959 r. zapowiedział zwołanie Soboru Watykańskiego II, podkreślając, że jest to to, czego wymaga się teraz od Kościoła: wlać odwieczną, życiodajną, boską energię Ewangelii w żyły tego, co jest teraz wspólnotą ludzką.

Papież zauważył, że również i dziś Kościół musi uruchomić nowe procesy, dokonywać ważnych wyborów, powrócić do profetycznego głoszenia Ewangelii. Trzeba przełożyć na ewangeliczne wybory i decyzje to, co zostało zgromadzone podczas procesu synodalnego. Nie bójcie się podnieść żagli na wiatr Ducha! – zaapelował Franciszek.