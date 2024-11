Papież: ideologie największym zagrożeniem dla edukacji

Do ochrony szkół i uniwersytetów przed ideologiami wezwał Papież uczestników międzynarodowego sympozjum uniwersyteckiego o uczeniu się przez służbę. Ideologie – powiedział – są dziś chyba największym wrogiem dojrzewania. Pomniejszają nas i uniemożliwiają rozwój człowieka. Franciszek wskazał też na potrzebę odważnych zmian w szkolnictwie katolickim, aby było ono wierne Ewangelii.

Krzysztof Bronk - Watykan

Ojciec Święty podkreślił, że współczesna globalizacja stanowi zagrożenie dla edukacji, ponieważ prowadzi do spłycenia programów nauczania, ich ujednolicenia i podporządkowania interesom politycznym i gospodarczym, uwarunkowania od ideologii. Wypacza to edukację i czyni z niej narzędzie do celów zupełnie innych niż promowanie ludzkiej godności i poszukiwanie prawdy. „Dlatego proszę uważać i bronić się przed ideologiami” – powiedział Ojciec Święty.

Styl Jezusa

Ten zagrożony przez ideologię model edukacji skonfrontował ze stylem Jezusa, z Jego pedagogiką, która przejawia się choćby w przypowieściach. Posługując się nimi, Jezus nie mówi w sposób abstrakcyjny, który może być zrozumiały tylko przez elity, ale wypowiada się w sposób prosty, dostępny dla wszystkich, aby każdy mógł Go zrozumieć. „Przypowieść jest historią, która pozwala słuchaczowi wejść w narrację, zaangażować się i skonfrontować z bohaterami. Jezus dąży do tego, aby słuchacz nie pozostał jedynie odbiorcą przekazu, ale zaangażował się w pierwszej osobie” – mówił Franciszek.

Szkoły katolickie mają być wierne Ewangelii

Zwrócił również uwagę na wymagania stojące przed szkolnictwem kościelnym. „Dla szkoły lub uniwersytetu bycie ‘katolickim’ nie oznacza jedynie dodania honorowego przymiotnika do nazwy, ale zobowiązanie do kultywowania charakterystycznego stylu pedagogicznego i nauczania zgodnego z Ewangelią” – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że wymaga to odważnych zmian od wszystkich katolickich szkół i uczelni, aby ich działalność była rzeczywiście zgodna z nauczaniem Jezusa.