Papież do wiedeńskich bezdomnych: Pan Bóg o nikim nie zapomina

Papież spotkał się z grupą bezdomnych z Wiednia oraz z pracującymi wśród nich wolontariuszami. Grupa ta nosi nazwę Begegnung im Zentrum – Spotkanie w Centrum i działa przy pałacu arcybiskupa wiedeńskiego. Przyjmując ich w Watykanie, Franciszek podkreślił, że Pan Bóg kocha nas bez względu na wszelkie ograniczenia i trudności. „Każdy z nas jest wyjątkowy w Jego oczach i On nigdy o nas nie zapomina” – zapewnił Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watykan

Zwracając się do swych gości, Franciszek zauważył, że pochodzą oni z bardzo różnych krajów i należą do różnych wyznań religijnych, każdy ma własne doświadczenia życiowe, niekiedy bardzo trudne. „Jedno nas jednak łączy – podkreślił Papież - jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi tego samego Ojca. I sprawia mi wielką radość, że rzeczywistość ta staje się czymś konkretnym w waszej wspólnocie, kiedy pomagacie sobie nawzajem i podczas spotkań dzielicie się tym, co każdy może zaoferować”.

Papież podkreślił, że ludzie nie dzielą się na tych, którzy dają i tych, którzy otrzymują. „Wszyscy jesteśmy dawcami i biorcami, potrzebujemy siebie nawzajem i jesteśmy powołani do wzajemnego ubogacania się. I pamiętajmy, że dzieje się to nie tylko poprzez dary materialne, ale także poprzez prosty uśmiech, gest przyjaźni, braterskie spojrzenie, szczere słuchanie, bezinteresowną posługę. (…) Zawsze starajmy się, jako bracia i siostry, aby nasze życie było darem dla innych” – dodał Ojciec Święty.