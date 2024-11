Papież do Patriarchy Konstantynopola: jedność ma wymiar eschatologiczny

Podziałów trwających całe tysiąclecie nie da się przezwyciężyć w ciągu kilkudziesięciu lat. Przywrócenie pełnej jedności między chrześcijanami ma wymiar eschatologiczny – stwierdził Papież w dorocznym przesłaniu do prawosławnego patriarchy Konstantynopola. Liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Apostoła jest świętem patronalnym tego patriarchatu. Z tej okazji Papież wysłał tam swoją delegację.

Krzysztof Bronk - Watykan

Na czele delegacji stoi prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Kościoła kard. Kurt Koch. Jednym z jej członków jest również nuncjusz apostolski w Turcji abp Marek Solczyński.

Pełna jedność celem eschatologicznym

Franciszek przypomniał, że 21 listopada przypadała 60. rocznica soborowego dekretu Unitatis redintegratio, poprzez który Kościół katolicki oficjalnie przystąpił do ruchu ekumenicznego. Zauważył, że dialog z Kościołem prawosławnym okazał się szczególnie owocny. Tym niemniej nawet z prawosławnymi nie udało się osiągnąć z nimi pełniej jedności. „Nie jest to zaskakujące – napisał Papież - ponieważ podziałów sięgających tysiąclecia nie da się przezwyciężyć w ciągu kilkudziesięciu lat. Jednocześnie, jak utrzymują niektórzy teolodzy, przywrócenie pełnej komunii ma niezaprzeczalny wymiar eschatologiczny, ponieważ droga do jedności pokrywa się z drogą zbawienia już udzielonego w Jezusie Chrystusie, w którym Kościół będzie w pełni uczestniczył dopiero na końcu czasów”. Franciszek zastrzegł jednak, że celu tego nie wolno tracić z oczu. Nie można też wyzbyć się nadziei, że może on zostać osiągnięty już w historii.

Synodalna droga do jedności

W przesłaniu do patriarchy Bartłomieja Papież podziękował za obecność przedstawiciela patriarchatu na niedawnym synodzie biskupów w Watykanie. Zauważył, że uczestnicy zgromadzenia synodalnego, choć pochodzili z bardzo różnych środowisk, potrafili słuchać się nawzajem bez osądzania i potępiania. „Słuchanie bez potępiania powinno być też sposobem, w jaki katolicy i prawosławni zmierzają ku jedności” – dodał Ojciec Święty.

1700. rocznica Soboru Nicejskiego

Franciszek ponownie wyraził też wolę odwiedzenia patriarchy Bartłomieja z okazji przypadającej w przyszłym roku 1700. rocznicy I Soboru Nicejskiego. Będzie to – jak zauważył – kolejna okazja do dania świadectwa o pogłębiającej się komunii między wszystkimi chrześcijanami. Rocznica ta bowiem nie dotyczy jedynie Kościołów starożytnych, które aktywnie uczestniczyły w tym soborze, ale wszystkich chrześcijan, którzy wyznają wiarę słowami ustalonymi przez to zgromadzenie.