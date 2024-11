Papież do patriarchy Asyryjskiego Kościoła Wschodu: dialog teologiczny wydaje owoce

Dialog teologiczny jest niezbędny na drodze do jedności, ponieważ jedność, za którą tęsknimy jest jednością w wierze – powiedział Papież podczas spotkania z Patriarchą-Katolikosem Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Awą III. Jego dzisiejsza wizyta w Watykanie upamiętnia 40. rocznicę pierwszego spotkania między zwierzchnikami obu Kościołów, św. Jana Pawła II i Mar Dinkhę IV, a także 30. rocznicę wspólnej deklaracji chrystologicznej.

Krzysztof Bronk - Watykan

Franciszek przypomniał, że deklaracja ta położyła kres trwającym przez 1500 lat kontrowersjom doktrynalnym ws. Soboru Efeskiego. Uznała ona prawowitość i poprawność różnych sformułowań naszej wspólnej wiary chrystologicznej, wyrażonej w Credo Nicejskim. Było to możliwe dzięki zastosowaniu zasady potwierdzonej przez ekumeniczny dekret Soboru Watykańskiego II Unitatis redintegratio, według której ta sama wiara, przekazana przez Apostołów, była wyrażana i przyjmowana w różnych formach i na różne sposoby, w zależności od różnych warunków życia.

Franciszek zauważył, że dzięki podpisaniu za pontyfikatu Jana Pawła II tego ważnego ekumenicznego porozumienia, możliwe było ustanowienie wspólnej komisji teologicznej. Przypomniał też doniosłe osiągnięcia dialogu teologicznego, które dotyczą stosowanej przez ten Kościół modlitwy eucharystycznej, Anafory Apostołów Addaja i Mariego, życia sakramentalnego, a także samej koncepcji Kościoła.

Mówiąc o potrzebie kontynuowania dialogu teologicznego Franciszek podkreślił, że nie może być on oddzielony od dialogu miłości i życia. Zaznaczył, że na drodze do pełni jedności są dla nas przewodnikami święci. W związku z tym ogłosił, że Izaak z Niniwy, jeden z najważniejszych ojców tradycji syro-wschodniej zostanie wpisany do Martyrologium Rzymskiego, czyli do oficjalnego spisu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego.