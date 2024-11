Papież z włoską radą młodzieży (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papież do młodych: nie dajcie sobie odebrać nadziei, budujcie ją na Jezusie

Dla chrześcijan nadzieja ma imię i oblicze. Dla nas nadzieja to Jezus Chrystus – powiedział Papież na audiencji dla Krajowej Rady Młodzieży we Włoszech. Franciszek odniósł się do wyników przeprowadzonych ostatnio badań. Wykazały one, że wewnętrzną postawą, z którą młodzi Włosi identyfikują się najbardziej jest nadzieja.

Krzysztof Bronk - Watykan Franciszek zauważył, że młodzi mają nadzieję, ponieważ potrafią marzyć. Ważne jest jednak, aby nie dali sobie odebrać tej nadziei pośród różnych trudności, z którymi muszą się borykać. Ojciec Święty wspomniał o wzroście liczby aktów przemocy wśród młodych i samookaleczeń, aż po najbardziej ekstremalny gest, jakim jest odebranie sobie życia. Zauważył, że statystyki dotyczące samobójstw ludzi młodych to dane, których się nie nagłaśnia, lecz przeciwnie są one ukrywane. Wszystko to, jak podkreślił, świadczy o złożonych i niepokojących problemach, które mają dziś ludzie młodzi. Wynikają one z zachodzącej obecnie zmiany epoki, z przemian nie tylko kulturowych, ale również antropologicznych. Prawda, której nie wolno przemilczać Dlatego trzeba przekazywać rzecz najważniejszą, prawdę, której chrześcijanin nigdy nie może przemilczać: Bóg cię kocha, Chrystus cię zbawia, On żyje. A jeśli On żyje, to nadzieja nie jest daremna. Zło pesymizm, sceptycyzm nie będą miały ostatniego słowa. Odwołując się do słynnych słów Benedykta XVI Franciszek przypomniał, że u początków bycia chrześcijaninem nie leży decyzja etyczna czy jakaś wielka idea, ale spotkanie z Osobą, z Jezusem, który nadaje życiu nowy horyzont. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

