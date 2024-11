Papież: dialog jedyną drogą do pokoju w Ziemi Świętej

Papież przyjął na audiencji delegację Powszechnej Rady na rzecz Pokoju (Universal Peace Council), która angażuje młodych ludzi różnych kultur i religii w promowanie pokoju na Bliskim Wschodzie. Franciszek zaapelował, by nie zniechęcali się w obliczu niepowodzeń. Przypomniał, że dla budowania pokoju konieczny jest dialog oraz przebaczenie i gotowość do porzucenia dawnych uprzedzeń i ran.

Beata Zajączkowska – Watykan

Ziemię Świętą papież nazwał domem, nad którym od ponad roku ponownie zgromadziły się ciemne chmury. „Jest źle, jest źle. Obecna sytuacja sprawia, że promowanie pokoju jest jeszcze ważniejsze” – podkreślił Ojciec Święty. Wyraził radość, że w sprawę pokoju zaangażowani są młodzi ludzie z różnych środowisk i wyznawcy różnych religii. Zauważył, że jest to wyraźny znak, iż pragnienie pokoju jest głęboko zakorzenione w ludzkim sercu i jest w stanie przynieść jedność w różnorodności.

Odwaga budowania pokoju

Papież wskazał, że młodzi ludzie, ze swym idealizmem, entuzjazmem i nadzieją, wezwani są do odważnego budowania pokoju. Drogę ku temu, jak mówił, toruje przebaczenie oraz pragnienie porzucenia uprzedzeń i ran z przeszłości. Podkreślił, że dialog jest głównym narzędziem i jedyną drogą do pokoju, wzajemnego poznania i wzajemnej pomocy. „Młodzi ludzie mogą być wielkimi rzemieślnikami pokoju poprzez dialog” - mówił.

Wysiłki na rzecz pokoju warte naszego czasu i trudu

Franciszek wskazał, że w podejmowanych działaniach nie można tracić nadziei. „Nadzieja nie zawodzi: nie traćmy nadziei. Tak łatwo jest się zniechęcić, gdy widzimy niszczycielskie skutki wojny i nienawiści, nie wspominając o ubóstwie, głodzie, dyskryminacji i różnych innych realiach, które zagrażają perspektywie pokoju. Te realia są wynikiem wojen. Może to prowadzić do myślenia, że nasze wysiłki na rzecz dialogu są daremne, ponieważ przynoszą niewiele konkretnych rezultatów” – mówił Ojciec Święty. Zachęcił członków „Universal Peace Council”, by nigdy nie poddawali się w obliczu trudności. „Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, a wysiłki na rzecz promowania pojednania, harmonii i pokoju zawsze będą warte naszego czasu i trudu” – mówił Franciszek. Zapewnił też swych gości o modlitwie w intencji działań jakie dla pokoju podejmują w Ziemi Świętej.