Papież przypomniał, że również Apostołowie byli rybakami (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

PAPIEŻ rodzina

praca

Papież: dbajmy o rodzinę, indywidualizm prowadzi do utraty nadziei

Dbajcie o relacje rodzinne, bo one są lekarstwem zarówno dla zdrowych, jak i chorych. Izolacja i indywidualizm prowadzą do utraty nadziei, a to powoduje chorobę duszy, a często także i ciała – powiedział Papież na wspólnej audiencji dla dwóch różnych grup, które przybyły dziś rano do Watykanu. Pierwsza to przedstawiciele włoskich stowarzyszeń rybaków. Drugą stanowili uczestnicy międzynarodowej konferencji na temat służby zdrowia w Europie.

Krzysztof Bronk - Watykan Zwracając się do rybaków, Papież przypomniał, że ich stary zawód jest związany z początkami Kościoła, ponieważ rybakami byli niektórzy apostołowie, w tym sam Piotr, a Jezus posłużył się rybołówstwem jako symbolem ich powołania, mówiąc: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Rybołówstwo szkołą życia Franciszek zauważył, że rybacy uosabiają też ważne życiowe postawy, jak na przykład wytrwałość w trudzie. Pokazuje to sama Ewangelia, kiedy mówi o apostołach zmęczonych wiosłowaniem lub zawiedzionych bezowocnym połowem. „Jest to ciężka praca – przyznał Ojciec Święty - wymagająca poświęcenia i wytrwałości, zarówno w obliczu zwykłych wyzwań, jak i nowych pilnych problemów, takich jak trudna zmiana pokoleniowa, koszty, które wciąż rosną, biurokracja, która dusi, nieuczciwa konkurencja ze strony dużych międzynarodowych korporacji". Papież wyraził uznanie dla włoskich rybaków, którzy nie zniechęcają się w obliczu trudności, lecz coraz bardziej się jednoczą. Należy to bowiem do istoty ich zawodu. Na morze – przypomniał – nigdy nie wypływacie sami. Aby zarzucić sieci, musicie pracować jako załoga i w ten sposób rybołówstwo staje się szkołą życia. Pracownicy medyczni też potrzebują opieki Natomiast w słowach skierowanych do przedstawicieli służby zdrowia w Europie Papież wskazał na potrzebę udzielania właściwego wsparcia pracownikom tego sektora. „Zmęczenie wyczerpującymi zmianami, zmartwienia, które nosicie w swoich sercach i ból, który przyjmujecie od swoich pacjentów, wymagają pokrzepienia i uzdrowienia. Dlatego wzywam was, abyście nie zaniedbywali siebie, ale raczej byli opiekunami dla siebie nawzajem" – powiedział Ojciec Święty. Wskazał też na potrzebę takiego rozwoju służby zdrowia, aby nikt nie był z niej wykluczony, zwłaszcza ludzie najsłabsi. Wzorem powinni być dla nas wielcy święci zakonni, którzy zakładali ośrodki pomocy dla chorych i pielgrzymów oraz takie postacie, jak św. Jan Boży, św. Józef Moscati czy św. Matka Terasa z Kalkuty. Zachęcam was do ożywia systemów służby zdrowia od wewnątrz, aby nikt nie został opuszczony – apelował Papież.

