Ojciec Święty: miłość zawsze przemienia

Mam nadzieję, że te dni refleksji i modlitwy w pobliżu grobów apostołów i męczenników zwiększą waszą miłość do Kościoła i wasze zaangażowanie w szerzenie Ewangelii, w służbę Królestwu Chrystusa, Królestwu świętości, sprawiedliwości i pokoju – powiedział Papież podczas spotkania z członkami Sieci Filantropii Katolickiej FADICA, którzy w Rzymie przeżywają pielgrzymki, rekolekcje i sympozja.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Odczytywać znaki czasu

Papież Franciszek nawiązując do czasu Synodu o synodalności, wskazał, że był to okres, kiedy Kościół zaangażował się w proces refleksji nad swoją naturą jako wspólnoty „synodalnej”; która jest oparta na wspólnej godności ludzi ochrzczonych oraz współodpowiedzialności za misję. Dokonuje się to w obliczu epokowej zmiany, z jej konsekwencjami dla przyszłości rodziny ludzkiej.

Ojciec Święty podziękował także za wsparcie, jakie jest udzielane urzędom Stolicy Apostolskiej. Organy te starają się rozeznawać znaki czasu i pomagać Kościołowi powszechnemu „odpowiedzieć z mądrością, miłością i dalekowzrocznością na potrzeby i wyzwania teraźniejszości”. Wyraził również wdzięczność za wsparcie tak wielu inicjatyw, które wzbogacają życie i apostolat Kościoła w Stanach Zjednoczonych.

Przemieniająca mocy Jego miłości

Franciszek zaznaczył, że sieć FADICA ma charakter synodalny. Opiera się na wspólnej wizji, poświęceniu i współpracy tak wielu osób, rodzin i fundacji. „Proszę, aby ten duch solidarności i wielkodusznej troski o innych był zawsze karmiony poczuciem wdzięczności za obfite dary, którymi obdarzył nas Pan, i coraz żywszym doświadczeniem przemieniającej mocy Jego miłości” - wskazał. Dodał, aby członkowie Katolickiej Sieci Filantropii „żyli radością, starając się przekazywać innym miłość Chrystusa”.