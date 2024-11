Ojciec Święty do augustianek: bądźcie nauczycielkami w sztuce modlitwy

Dbałość o życie wewnętrzne, radosna świętość i troska o potrzebujących były tematami, które poruszył Papież Franciszek podczas spotkania z grupą hiszpańskich pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu na zakończenie obchodów 450-lecia klasztoru mniszek augustianek w Talavera della Reina.

ks. Marek Weresa – Watykan

Papież, nawiązując do przeżywanego przez mniszki jubileuszu, podkreślił, że od momentu założenia klasztoru łączył on życie kontemplacyjne z posługą edukacji chrześcijańskiej. Przypomniał, że ważnym tego przykładem jest służba i apostolstwo, które muszą się narodzić ze spotkania z Panem Jezusem. Jednocześnie zachęcił, aby augustianki były dla świata przykładem życia wewnętrznego, „nauczycielkami w sztuce modlitwy”. Aby poza przekazywaną w szkole wiedzą, wyróżniały się umiejętnością rozmowy z Bogiem, słuchania Go oraz odczuwania Jego obecności i przyjmowania Bożych natchnień z pokorą.

Franciszek zachęcał, aby nie traciły radości oraz poczucia humoru. Przypomniał, że „świętość jest zawsze radosna”. „Miej uśmiech, który nie udaje. Ten, który pochodzi z serca” - powiedział.

Przy okazji tego spotkania, Ojciec Święty wyraził także swoją bliskość z poszkodowanymi w skutek powodzi w Hiszpanii. W związku z tym zaapelował, aby mieć w sercu potrzeby innych.