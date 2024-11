Franciszek: szkoła jest miejscem, w którym uczymy się otwierać umysł i serce na świat

W szkolnych ławach uczy się braterskiego człowieczeństwa dzięki trafnym tekstom, kompetentnym i pełnym pasji nauczycielom oraz narzędziom technicznym, dostosowanym do warunków uczniów – powiedział Ojciec Święty w czasie spotkania z delegacją wydawnictwa „La Scuola”.

ks. Marek Weresa – Watykan

Z pasji do edukacji

Papież Franciszek na początku przemówienia do przedstawicieli wydawnictwa, zwrócił uwagę na to, że założyciele tej instytucji nie bali się podjąć ryzyka w trudnych czasach. Uczynili to mimo konkurencji ze strony dużych wydawnictw i trwającej transformacji kulturowej. Wykazali się odwagą, gdy, w celu zapewnienia wsparcia dla czasopisma „Scuola Italiana Moderna” i realizacji – inspirowanej katolicyzmem – obecności pedagogicznej we włoskich szkołach, zjednoczyli inteligenckie środowisko księży i osób świeckich, których pasją była edukacja nowych pokoleń.

Podręczniki do nauki na wszystkich etapach edukacji, czasopisma dla nauczycieli, literatura pedagogiczna, kursy i szkolenia – to przykłady, wskazujące na świadomość, że kształcenie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości ewangeliczne oznacza wnoszenie ważnego wkładu w społeczeństwo ludzi odpowiedzialnych; takich, którzy są zdolni do budowania więzi braterstwa ze wszystkimi.

Droga naprzód zawsze jest szansą, w złych i dobrych czasach

Jednocześnie Papież docenił też pracę wydawnictwa, polegającą na przygotowywaniu podręczników, które pomagają uczniom rozwijać kompetencje, poszerzać ich umysły i serca na różne formy wiedzy; uwrażliwiają ich na wiedzę historyczną, pomagają rozumieć wartość religii, także w kontekście społecznym. To wszystko świadczy o podążaniu śladami założycieli. Trudności, z którymi się oni mierzyli, są w dużej mierze podobne do współczesnych wyzwań. Zmiana epoki jest kolejną szansą, a przyszłość należy do nowych pokoleń – wskazał Franciszek.

Będzie to możliwe, zaznaczył Papież, jeśli nauczyciele (których szkolą przedstawiciele „La Scuola”) będą wiedzieli, jak przekazać młodym pewność siebie i odwagę. Z kolei teksty przez nich przygotowywane, pomogą w rozwijaniu pragnienia wiedzy i mądrości.